카카오페이증권, 해외 금융시장 진출 나선다

카카오페이증권이 미국 나스닥 상장 투자금융사 '시버트(Siebert Financial)'와 손잡고 해외시장을 공략한다.

25일 카카오페이증권은 최근 시버트 경영진과 최대주주 등을 만나 전략적 파트너십 구축 협의를 논의했으며, 카카오페이의 기술력과 시버트의 상품 운용 전문성을 결합해 글로벌 시장에 진출하는 방안에 대해 대화했다고 밝혔다.

양사는 ▲주문·청산·옵션 거래 등 해외주식 중개 서비스 및 상품 영역 확장 ▲인공지능(AI) 기반 투자정보 및 거래 경험 최적화 ▲디지털 자산 관련 차세대 금융 인프라 공동 개발 등 다방면의 협력 방안을 심도 있게 협의했다.

카카오페이증권 신호철 대표(사진 왼쪽)과 시버트(Siebert Financial) 데이비드 제비아(David Gebbia) 수석임원이 기념사진을 촬영하고 있다.

카카오페이증권은 시버트의 글로벌 네트워크와 금융 인프라를 발판 삼아, 해외시장 공략을 위한 전진기지로 협력 범위를 넓혀나갈 방침이다.

특히, 국내 투자자 사이에서 높아지는 해외주식 투자 수요에 효과적으로 대응하고 안정적인 거래 환경을 제공하기 위해 시버트와 공조해 해외주식 중개 서비스를 한층 강화할 예정이다.

카카오페이증권 신호철 대표는 “이번 협업 미팅은 한국의 모바일 혁신과 미국의 금융 인프라 전문성이 결합할 수 있는 협력 기틀을 마련한 의미 있는 자리였다”며, “양사가 더욱 혁신적이고 신뢰할 수 있는 금융 경험을 고객에게 제공할 수 있도록 지속적으로 협력해 나가겠다”고 밝혔다.