노란봉투법, 결국 본회의 통과…다음은 '더 센' 상법 개정

경제계가 거세게 반대해 온 노란봉투법(노조법 2·3조 개정안)이 결국 국회 본회의를 통과했다.

국회는 전날부터 진행된 노란봉투법에 대한 필리버스터(무제한토론)를 표결로 종결시키고 재석 186인 중 찬성 183인, 반대 3인으로 가결했다. 노란봉투법 처리에 반대해 온 국민의힘 의원들은 대부분 표결에 불참했다.

국회는 전날인 23일 오전 법안 상정 후 국민의힘 요구로 필리버스터를 진행했다. 필리버스터는 김형동 국민의힘 의원이 처음으로 시작했고 이날 오전 9시 10분쯤 종료됐다.

김형동 국민의힘 의원이 지난 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 제428회 국회(임시회) 제2차 본회의에서 노동조합 및 노동관계조정법 일부개정법률안(대안) 관련 반대 무제한토론을 하고 있다. (사진=뉴시스)

노란봉투법은 사용자의 범위를 ‘근로조건을 실질적으로 지배·결정할 수 있는 자’로 넓히고 하청 노동자에 원청과의 교섭권을 부여하는 것과 파업 노동자에 대한 기업의 손해배상 청구를 제한하는 내용이 골자다. 법안은 공포되면 6개월 후 시행된다.

재계에서는 경영권 침해 부작용을 우려하며 사용자 범위를 기존대로 유지하고, 법 시행 유예기간을 6개월에서 1년으로 늘리는 내용의 대안을 제시해 왔지만, 받아들여지지 않았다.

민주당은 노란봉투법 통과 직후 2차 상법 개정안을 국회 본회의에 상정했다. ‘더 센’ 상법 개정안으로 불리는 2차 개정안은 자산 2조원 이상 상장사에 대해 집중투표제를 의무화하고, 감사위원 분리 선출을 1명에서 2명 이상으로 확대하는 내용을 포함한다.