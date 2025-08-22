소셜 카지노 기업 더블유게임즈 "조세회피 의혹 사실무근"

소셜 카지노 게임 등을 서비스 중인 더블유게임즈가 법인세율이 낮고 규제가 느슨한 해외 조세피난처에 여러 종속회사를 설립했다고 알려진 가운데, 불투명한 자금 이동과 자산 은닉 및 탈세 등이 있을 수 있다는 의혹을 전면 부인했다.





22일 더블유게임즈(대표 김가람)는 특정 언론이 제기한 손자회사 슈퍼네이션(SuprNation) 관련 조세회피 의혹은 사실무근이라며 총 세 가지 입장을 밝혔다.

먼저 첫 번째로 더블유게임즈와 손자회사 슈퍼네이션 간에는 금전 거래가 존재하지 않아 이익 이전과 재산 유출, 세금 회피 등은 구조적으로 발생할 수 없다고 설명했다. 세금은 실질적 금전 흐름이 있을 때만 발생하는 만큼, 세금 탈루 가능성은 원천적으로 존재할 수 없다는 게 회사 측의 주장이다.

더블유게임즈 로고

두 번째로 더블유게임즈는 모든 임원이 슈퍼네이션으로부터 어떠한 형태의 소득도 수취한 적이 없다고 전했다. 이 회사는 슈퍼네이션은 독립적인 경영 체계를 갖춘 손자회사로, 각 계열사는 자율적이고 분리된 경영을 운영하고 있다고 밝혔다.

세 번째로 언론을 통해 제기된 ‘특수관계자 간 거래’는 더블유게임즈와 자회사 더블다운인터액티브(DoubleDown Interactive LLC) 간 정상적인 영업 활동이라고 설명했다. 회사는 해당 거래가 회계 및 국제 거래 기준에 따라 철저히 관리되고 있으며, 조세 회피와는 전혀 관계가 없다고 해명했다.

여기에 슈퍼네이션은 몰타 정부로부터 정식 라이센스를 받은 실체 있는 기업으로, 몰타 현지에 실제 사무실을 운영 중이며 임직원이 근무하고 있다고 주장했다. 페이퍼컴퍼니 의혹도 반박함 셈이다.

관련기사

아울러 더블유게임즈의 모든 자회사와 연결 실체는 미국 증권거래위원회(SEC) 및 한국의 전자공시 시스템(DART)의 공시 의무를 성실히 이행하고 있다고 전했다. 회사는 국제회계기준(IFRS)에 따라 재무제표를 작성하고 있으며, 외부 감사인의 회계감사 및 검증을 거쳐 공시하고 있다.

더블유게임즈는 “글로벌 상장사로서 회계·세무·지배구조 등에서 투명성과 책임을 최우선으로 하고 있으며, 지속 가능한 경영을 위해 모든 법적·윤리적 기준을 준수하고 있다”며 “사실에 기반하지 않은 의혹 제기에는 단호히 대응할 방침”이라고 밝혔다.