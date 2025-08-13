더블유게임즈, 2분기 영업이익 543억원...전년比 19%↓

더블유게임즈(대표 김가람)가 2분기 연결기준 매출 1천719억원, 영업이익 543억원을 기록했다고 13일 공시했다.

매출은 전년 동기 대비 5.4%, 전분기 대비 6.2% 증가하며 3분기 연속 성장세를 이어갔다. 반면 영업이익은 전년 동기 대비 19% 줄었다.

법인세비용차감전계속사업이익은 445억 원으로 전년 동기 대비 45.8% 감소했으며, 당기순이익은 326억 원으로 36.6% 줄었다.

더블유게임즈 로고

한편 더블유게임즈는 지난 7월 독일 소재 소셜카지노 전문 개발사인 와우게임 인수를 완료하며, 북미 중심의 소셜카지노 사업을 유럽 지역까지 확장할 수 있게 됐다.

이번 인수는 소셜카지노 포트폴리오 강화 및 지역적 매출 다변화를 위한 전략적 조치다.

더블유게임즈 관계자는 "2023년 1분기 이후 최대 매출을 기록한 이번 2분기 실적은 소셜카지노, 아이게이밍, 캐주얼 게임 등 전 사업 부문이 고르게 성장한 결과"라며 "슈퍼네이션과 팍시게임즈 등 신사업 부문의 톱라인 증가가 지속되고 있고, 상각전 영업이익(EBITDA) 586억 원 달성으로 수익성도 크게 개선됐다"고 설명했다.