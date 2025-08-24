[1분건강] 여름철 ‘족관절 염좌’ 주의보

여름철을 맞아 족관절 염좌 환자가 늘어나 주의가 요구된다.

족관절 염좌란, 운동이나 외부의 강한 충격이나 발목 접질림 사고 등으로 족관절 인대가 늘어나거나 파열되는 것이다. 1개나 그 이상의 인대가 늘어날 수 있고 심하면 완전히 파열될 수도 있다.

건강보험심사평가원에 따르면, 족관절 염좌로 병원을 찾는 환자 수는 2022년~2024년 2.44% 증가했다. 매달 약 20만 명이 치료를 받고 있다.

족관절 염좌는 인대 손상 정도에 따라 1‧2‧3도 손상으로 나뉜다. 1도 손상은 인대가 늘어나 비교적 가벼운 상태다. 2도 손상은 인대의 불완전한 파열로 부종과 함께 중간 정도의 기능 저하가 나타난다. 3도 손상은 인대가 완전히 파열된 상태로 부종, 압통, 피부색의 변화가 동반되며 체중 부하가 어려울 정도의 기능 상실이 나타난다.

손상 초기에는 ‘RICE 치료’라 불리는 보존 치료가 필요하다. RICE 치료란 ▲휴식(Rest) ▲냉찜질(Ice) ▲압박(Compression) ▲높이기(Elevation) 등을 통해 통증과 부기를 줄이는 방법이다. 대부분 4~6주가량의 보존 치료로 호전되지만, 손상이 심하면 수술이 필요할 수도 있다.

초기 치료가 제때 이뤄지지 못하면 회복되지 않은 관절이 일상적인 충격에도 쉽고 반복적으로 손상돼 만성 족관절 염좌로 이어질 수 있다.

예방법은 발목 주변의 균형 잡힌 근력과 유연성을 유지하는 것이다. 운동 전 충분한 스트레칭으로 근육의 긴장을 완화하고, 상황에 맞는 적절한 신발을 착용하여 발목을 보호해야 한다.

장우영 고려대안암병원 정형외과 교수는 “족관절 염좌는 재발 우려가 매우 커 초기 치료가 중요하다”라며 “재활 과정에서는 손상된 발목뿐 아니라 양측 발목을 함께 재활하는 것이 재발 방지와 기능 회복에 필수”라고 설명했다.

아울러 “가벼운 부상으로 여겨 방치하지 말고 빠른 치료를 받는 것이 만성 손상으로 가지 않는 방법”이라며 “준비 운동을 철저히 하고, 평소에는 발목 근력을 강화하는 운동을 통해 손상을 예방해야 한다”라고 조언했다.