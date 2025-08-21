국회·정부 규제 기조에 프랜차이즈 업계 “손 발 다 묶겠다고?”

국회와 공정거래위원회의 규제 강화 움직임이 겹치면서 프랜차이즈 업계에 긴장감이 고조되고 있다. 가맹사업법 개정안이 연이어 발의되고 공정위가 과징금·시정조치를 잇따라 내놓자, 본사들은 사업 확장과 운영 전략을 다시 짜야 하는 압박에 직면했다.

업계는 규제 필요성에는 공감하면서도, 법 개정과 규제 강화가 동시에 진행되면 신규 브랜드 진출과 해외 확장까지 위축될 수 있다며 우려를 드러내고 있다.

가맹사업법 개정안 잇따라 발의...공정위 규제 강화 조짐도↑

21일 프랜차이즈 업계는 정치권과 공정위의 움직임을 예의주시하고 있다. 예상보다 빠르게 규제 환경이 바뀌고 있어 불안감도 맴돈다.



실제로 최근 공정위는 광고비와 인테리어 비용 등에서 가맹점주에게 과도한 부담을 지운 가맹본부를 대상으로 시정 조치와 과징금을 부과하는 조치를 여러차례 취했다.

버거킹, 교촌치킨, 하남에프앤비 등이 징계 대상에 올랐으며, 지난 3월에는 사모펀드가 보유한 프랜차이즈 본사를 상대로 현장 조사를 실시하는 등 압박 수위도 높아지는 분위기다.

주병기 공정위원장 후보자의 기조도 업계의 긴장감을 키우는 요인이다. 주 후보자는 과거부터 재벌 지배구조와 시장 지배력 남용을 비판해왔으며, 지난 14일 첫 출근길에서도 “약자의 협상력을 높일 수 있는 시장 질서를 만들겠다”고 밝혔다. 이에 주 후보자의 기조상 가맹사업법 개정과 제재 강화 흐름이 더욱 힘을 받을 것이란 전망이 나온다.

여기에 일명 ‘백종원 방지법’으로 불리는 가맹사업법 개정안도 여야 양측에서 발의된 상태다. 국민의힘 박종훈 의원이 대표 발의한 개정안은 신규 브랜드를 출점하려는 프랜차이즈 본부가 정보공개서를 등록하기 위해서는 최소 3개 이상의 직영점을 1년 이상 운영해야 한다는 요건을 추가했다. 또 가맹 계약을 체결할 때만 제공하던 예상 매출 자료를 기존 가맹점에도 매년 서면으로 제공하도록 본사에 의무를 부과하는 것을 골자로 한다.

더불어민주당 이강일 의원이 발의한 가맹사업법 개정안은 ‘필수물품’ 개념을 처음으로 법에 명시하고, 본사가 가맹점에 이를 부당하게 강요하지 못하도록 금지하는 내용을 담았다. 사실상 동일한 제품을 포장만 달리해 본사 납품용으로 지정한 뒤 가맹점에 구매를 강제하는 행위를 부당 행위로 규정하고, 필수물품을 변경할 때는 가맹점주의 명시적 동의를 반드시 받도록 한 것이 핵심이다.

프랜차이즈 업계 "성장 못하고 있는데 규제까지...시장 위축 우려"

프랜차이즈 업계는 제도 개정과 규제 강화가 동시에 겹치면서 운영 전략과 기존 가맹점 관리에 부담이 커지고 있다고 토로했다. 특히 본사와 점주 간의 갈등이 법적 문제로 전환될 경우, 소비자 이미지에도 영향을 줄 수 있기 때문에 신중한 규제가 필요하다는 입장이다.

실제로 프랜차이즈 업계의 성장세는 점차 둔화하는 추세다. 공정위에 따르면 지난해 등록된 가맹사업 정보공개서 기준 전체 가맹본부 수는 8천802개, 브랜드 수는 1만2천377개, 가맹점 수는 36만5천14개였다. 가맹본부 수와 가맹점 수가 각각 0.5%, 3.4% 증가했지만, 증가율은 전년 대비 6.5%, 1.8% 가량 낮아졌다.

한 프랜차이즈 업계 관계자는 “규제가 필요하다는 점은 동의하지만, 지금처럼 법 개정과 규제 강화가 동시에 겹치면 본사 입장에서는 사실상 손발이 묶인다”며 “중장기적으로 신규 브랜드 진출이나 해외 진출까지 위축될 수 있다”고 말했다.

또 다른 관계자는 “새 정부 기조가 확정되기 전까지는 신중할 수밖에 없을 것 같다”며 “결국 가격 인상이나 서비스 축소로 소비자에게 부담이 전가될 수 있다는 점도 고려해야 한다”고 말했다.