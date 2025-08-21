SKT, 생활밀착형 ‘T우주패스’ 출시…‘올영·스벅·이마트24’ 하나로 묶다

SK텔레콤은 오는 27일 자사의 구독 플랫폼 ‘T 우주’에서 올리브영, 스타벅스, 이마트24 상품을 묶은 생활밀착형 통합 구독 상품을 출시한다고 21일 밝혔다.

이번에 선보이는 ‘T 우주패스 올리브영&스타벅스&이마트24’ 상품의 구독료는 월 9천900원이다.

올리브영은 최대 약 1만원 상당의 상품권·할인쿠폰을 매월 제공한다. 올리브영 공식 온라인몰 및 오프라인 매장에서 사용 가능한 4천원 모바일 상품권과 함께 2만원 이상 구매 시 사용 가능한 3천원 할인쿠폰을 준다. 2만원 이상 구매하면 최대 7천원 수준의 할인을 누릴 수 있다.

또한, 올리브영 공식 온라인몰에서 사용 가능한 무료 배송 쿠폰(2천500원 상당)도 1장 더 제공한다. 온라인몰에서 품목 1개만 사도 결제금액이 3천원 이상이면 적용 가능하다.

스타벅스는 제조 음료 가격의 20%를 할인해준다. 할인 금액은 일 5천원, 월 3만원 한도로 전국 스타벅스 매장에서 모바일 주문인 사이렌오더를 통해 사용 가능하며, 상품 단위로 20% 할인이 적용된다.

이마트24는 매장에서 구매 시 최대 20% 할인을 제공한다. 할인은 일 4천원, 월 2만원 한도로 구매 금액 1천원당 200원씩 진행한다.

SKT는 이번 상품 론칭을 기념해 프로모션을 진행한다. 이달 27일부터 31일까지 이번 상품에 가입할 시 올리브영 2천원 기프트카드, 스타벅스 카페 아메리카노 Tall 사이즈 무료 쿠폰 1장, 이마트24 2천원 할인쿠폰 추가 제공 이벤트를 마련했다. 상품 구독 후 T 우주 이벤트 페이지에서 신청할 수 있다.

이와 함께 5GX 프라임 요금제 이용자는 T 우주패스 상품 4종 중 하나를 선택해 5천원 할인 받을 수 있다. 5GX 프라임플러스 요금제 이상부터는 ‘T 우주패스 올리브영&스타벅스&이마트24’ 상품을 무료로 사용할 수 있다.

나서영 SKT 구독상품본부장은 “이번 제휴는 2030 고객들이 자주 이용하는 브랜드 혜택을 하나로 묶어 구독 경험의 새로운 기준을 제시하는 시도”라며, “T 우주는 앞으로도 프리미엄 브랜드와 협력을 기반으로 차별화된 상품을 선보여 다채로운 구독 문화를 선도해 나가겠다”고 밝혔다.