광복절 80주년 기념 SKT ‘갤럭시 Z7’ 한정판, 일월오봉도 디자인 눈길

SK텔레콤이 광복 80주년을 맞아 국가유산진흥원과 함께 특별한 기념품을 제작했다. ‘갤럭시 Z7 시리즈’ 사전예약 고객을 대상으로 1천명을 추첨‧증정했다.

이번 기획은 단순한 기기 액세서리에 전통 문화유산을 결합해 광복의 의미를 새롭게 조명했다는 평가를 받고 있다.

왕의 상징 ‘일월오봉도’, 폴드7 디자인에 담아

갤럭시 Z 폴드7 전용 구성품의 핵심은 조선시대 왕의 어좌 뒤에 놓인 병풍 그림 ‘일월오봉도’다. 해와 달, 다섯 봉우리를 그려 왕권과 태평성대를 기원한 이 상징적인 도상이 블랙·블루 2종의 Z폴드7 전용 케이스, 스마트톡, 블루 텀블러 디자인에 적용됐다.

갤럭시 Z 폴드7 전용 구성품. 출처='나무와과일' 블로그

블랙 케이스는 칠흑 같은 밤하늘, 블루 케이스는 깊은 바다를 형상화했으며, 각 제품에는 일월오봉도의 파도 무늬와 봉우리, 해·달을 상징하는 원형 문양이 새겨졌다. 스마트톡은 해·달 문양을 그대로 재현해 케이스와 조합 시 그림이 완성되는 구성을 갖췄다.

구성품 중 가장 호응이 컸던 아이템은 텀블러다. 파란색 바탕에 일월오봉도 그림이 파노라마처럼 둘러져 있어 어느 각도에서도 전통미를 느낄 수 있으며, 넉넉한 용량으로 실용성도 높였다.

이번 추첨행사에 당첨된 한 소비자는 “일월오봉도를 통해 광복의 의미와 주권 회복의 상징성을 새롭게 느껴졌다”며 “문화유산을 활용한 SK텔레콤과 국가유산진흥원의 기획이 인상 깊었다”고 소감을 전했다.