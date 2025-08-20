KT, 인터넷 가입자 1000만 기념 ‘부루마불·사연 공모’ 캠페인 선봬

KT는 인터넷 가입자 1천만 달성을 기념해 선보인 인터랙티브 마케팅 캠페인 ‘천만의마불’과 ‘천만의사연’로 가입자 소통을 강화했다고 20일 밝혔다.

지난 7월 10일까지 진행된 천만의마불‘은 추억의 보드게임 ‘부루마불’을 모티브로 한 온라인 게임형 이벤트다. 가입자들은 ‘전국 인터넷 커버리지 여행’이라는 콘셉트로 주사위를 던져 이동하면서, 각 지역에서 미니 게임, ‘천만 퀴즈’, 깜짝 경품 이벤트를 즐길 수 있도록 구성됐다.

이번 이벤트에는 한 달간 16만명이 참여했으며, 전체 참여자의 75%가 2회 이상 접속할 정도로 높은 몰입도를 보였다. 특히 카카오톡 친구 공유 59만건, KT닷컴 배너 클릭 9만4천건, KT 매장 방문 2만4천회를 기록하며 단일 프로모션 기준으로 이례적인 자발적 확산 성과를 거뒀다.

이어 8월 4일까지 진행된 천만의사연 공모전에는 총 1만500여건의 가입자 실제 사연이 모였다. 이 가운데 우수작으로 선정된 3편은 인기 개그맨의 실감 나는 더빙을 거쳐 애니메이션으로 제작됐으며, 8월 26일부터 대국민 공개 투표를 통해 최종 최우수작을 가릴 예정이다.

최우수작에는 삼성 갤럭시Z폴드, 우수작 3편에는 갤럭시 워치8이 증정되며, 투표에 참여하는 가입자에게도 추첨을 통해 배달의민족 1만원 상품권이 제공된다. 최종 선정작들은 KT의 홍보 콘텐츠로도 활용될 예정이다.

권희근 KT 마케팅혁신본부장은 “단순한 경품 이벤트를 넘어 가입자의 이야기와 참여가 곧 KT의 콘텐츠가 된다는 점에서 의미가 크다”며, “앞으로도 가입자와 함께 새로운 방식의 소통을 실험하며 쌍방향 마케팅을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.