KT, MS와 19일부터 AX 온라인 세미나 진행

KT가 마이크로소프트와 함께 19일부터 나흘간 기업의 AX 혁신 전략을 공유하는 온라인 세미나 'AX 위크 웨비나'를 진행한다.

온라인 세미나는 AI 클라우드 기반 업무 혁신 전략을 주제로 클라우드 인프라, AI, 모던 워크, 시큐리티 등 4개 세션으로 구성된다. 사전등록과 행사 참가는 KT 엔터프라이즈 홈페이지에서 확인할 수 있다.

KT와 마이크로소프트의 각 사업 담당자가 하이브리드 클라우드, 생성형 AI, 업무환경 자동화 등 최신 기술과 실제 도입 사례를 소개해 고객에게 실질적인 비즈니스 가치를 전달할 예정이다.

첫날 클라우드 인프라 트랙에서는 기업에 필요한 클라우드 구축 전략이 소개된다. ▲클라우드로 비즈니스 혁신 가속화, ▲클라우드 기반의 AX와 업무 혁신 사례 발표를 통해 KT의 MSP 사업 전략과 구독형 프라이빗 클라우드 서비스 중심의 기업별 클라우드 전환 접근법을 제시한다.

둘째 날 AI 세션에서는 ▲애저 AI 파운드리를 활용한 AI 에이전트 개발 ▲AI 비즈니스 도입 방안을 주제로 한 발표에서 기업별 AI 도입 전략을 확인할 수 있다. 기업들이 LLM 기반 서비스를 도입하는 과정에서 겪게 될 기술 및 운영에 관한 문제를 해결할 수 있도록 효과적인 AI 기술 구성 방안과 주요 사례를 공유할 예정이다.

셋째 날에는 ▲코파일럿과 함께하는 조직 문화 혁신 ▲하이브리드 시대의 업무 커뮤니케이션 전략을 주제로 최근 일하는 방식이 다양해진 상황에 적합한 협업 및 커뮤니케이션 방식이 발표된다.

마지막 날에는 ▲AI로 완성하는 기업 메일 보안 ▲AI와 함께하는 실시간 위협 대응을 주제로, KT의 AI 기반 메일 보안 전략과 탐지 사례가 소개된다. 마이크로소프트의 AI 기반 대응과 자동화된 공격 차단 기능 등 기업 데이터 보호 사례도 함께 확인할 수 있다.

장대성 KT 엔터프라이즈부문 전략기획담당 전략·기획2TF장은 “AX 위크 웨비나는 단순히 각 기업의 서비스를 알리는 것을 넘어서 실제 기업이 AX 혁신을 이룰 수 있는 전략과 사례 중심으로 구성했다”며 “KT는 계속해서 다양한 파트너와 협력해 국내 기업의 AI·클라우드 도입을 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.