스튜디오지니, FAST 채널 글로벌 진출 시동

KT스튜디오지니가 삼성전자 광고 기반 무료 스트리밍 TV(FAST) 서비스 ‘삼성 TV 플러스’에 12개 신규 채널을 오픈했다고 13일 밝혔다.

삼성 TV 플러스는 별도 가입이나 구독 없이 삼성 TV, 모바일 기기 등 다양한 디바이스에서 이용할 수 있다.

새롭게 개설한 채널은 국내 드라마 채널 10개와 해외 영화 드라마 채널 2개로 구성됐다. 이를 통해 KT스튜디오지니는 국내 FAST 채널을 기존 2개에서 12개로 대폭 확장했으며, 해외 FAST 채널 운영을 시작해 글로벌 진출에 나선다.

신규 채널에는 ‘나의 해리에게’, ‘야한 사진관’, ‘유어아너’, ‘마당이 있는 집’, ‘구필수는 없다’ 등 kt 스튜디오지니의 오리지널 드라마가 대거 편성됐다. KT스튜디오지니의 오리지널 IP를 FAST 채널에 유통하는 첫 사례다.

아울러 미국, 캐나다, 영국, 호주, 뉴질랜드 등 주요 해외 시장에 K-콘텐츠 영화 드라마 채널을 선보이며 글로벌 FAST 시장 진출을 본격적으로 추진한다. 글로벌 광고 시장에 직접 진입하는 구조를 구축하고, 다양한 유통 파트너와의 협업을 강화해 K-콘텐츠의 지속적인 유통 및 수익화 기반을 마련할 계획이다.

정근욱 대표는 “FAST 채널 확대는 IP의 직접 유통 역량을 강화하고, 글로벌 시장에서 새로운 수익 구조를 구축하기 위한 시작점”이라며 “앞으로 FAST 플랫폼을 포함한 다양한 글로벌 유통 파트너와의 협업을 통해 진정한 글로벌 스튜디오로 성장하겠다”라고 말했다.