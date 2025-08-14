KT 임직원 수, 올해 들어 2400명 줄었다

올해 들어 KT 직원 수가 2천400여명 감소한 것으로 나타났다. 지난해 시행된 희망퇴직의 영향으로 풀이되는데 전체 직원 수의 10% 이상이 줄어든 수치다.

14일 통신 3사가 금융감독원 전자공시시스템에 공시한 반기보고서에 따르면 올해 상반기 기준 KT 임직원 수는 1만4천512명이다.

또 LG유플러스가 1만470명, SK텔레콤이 5천626명으로 그 뒤를 이었다.

통신 3사 임직원 수는 모두 지난해 하반기 대비 감소했는데 SK텔레콤과 LG유플러스의 감소폭이 2.0% 안팎에 머물렀으나 같은 기간 KT의 임직원 수 감소폭은 14.3%에 달했다.

KT의 직원 수가 크게 줄어든 이유로는 단연 지난해 말 시행된 희망퇴직이 꼽힌다. 당시 4분기 실적에서 퇴직금에 따른 일회성 비용만 1조원 규모에 달했다.

실제 KT의 희망퇴직자는 2천800명에 달했고 비슷한 시기에 네트워크 신설 자회사 전출도 이뤄진 점을 고려할 때 회사가 적극적으로 사업 확장을 추진하고 있는 AI 분야에서 활발한 채용이 이루진 것으로 보인다.

한편 통신 3사의 최고경영자 상반기 보수 총액은 26억3천만원으로 유영상 SK텔레콤 대표가 가장 많았고 김영섭 KT 대표가 14억3천700만원, 홍범식 LG유플러스 대표가 7억1천400만원으로 그 뒤를 이었다.