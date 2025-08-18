와이파이로만 사람 구별해 추적한다…"카메라 필요 없어"

와이파이 신호만으로 사람을 구별하고 추적할 수 있는 기술이 등장해 관심을 끌고 있다고 IT매체 BGR이 최근 보도했다.

보도에 따르면, 이탈리아 로마 라 사피엔자 대학교 연구진은 와이파이 신호를 이용해 사람을 구별해 추적할 수 있는 신체추적 시스템을 개발했다. 해당 연구 결과는 논문 사전공개 사이트 ‘아카이브(arXiv)’에 실렸다.

카메라를 통한 영상 자료가 아닌 와이파이로만 특정 개인을 식별해 추적할 수 있는 기술이 개발됐다. (사진=클립아트코리아)

‘WhoFi’라고 불리는 이 새로운 시스템은 와이파이의 신호 왜곡을 활용해 사람마다 고유한 생체 인식 식별자를 만들어 내는 방식이다.

연구진은 WhoFi 시스템이 공개 NTU-Fi 데이터 세트를 사용해 최대 95.5%의 정확도로 사람을 식별할 수 있었다고 밝혔다. 이 기술은 채널 상태 정보(CSI)라는 기술을 기반으로 하는데 이는 와이파이 신호가 사람과 물체에 의해 어떻게 변하는지 포착하고 이후 딥러닝 기술로 변화를 해석해 개인의 신호 패턴을 식별한다.

연구진은 "핵심적인 내용은 와이파이 신호가 주변 환경을 통과할 때, 경로에 있는 물체와 사람의 존재가 물리적 특성에 따라 파형이 변화한다는 것"이라며, "채널 상태 정보(CSI) 형태로 포착되는 이러한 변화에는 풍부한 생체 정보가 포함되어 있다"고 주장했다.

연구진은 이런 신호 변화는 특히 심층 신경망으로 분석할 때 일종의 디지털 지문 역할을 할 만큼 구체적이라고 덧붙였다.

현재 사용자 감시에는 카메라 촬영을 통한 영상 감시가 널리 사용되고 있다. (사진=클립아트코리아)

현재 사용자 감시에는 카메라 촬영을 통한 영상 감시가 널리 사용되고 있으며, 이는 주로 옷이나 신체적 특징을 추적하는 데 사용된다. 하지만, 와이파이 신호는 카메라 같은 기존 감시 도구에 대한 강력한 대안을 제시한다.

카메라 기반의 시각 시스템과 달리 와이파이 추적 시스템은 조명과 관계없이 작동할 수 있고 벽을 통과할 수도 있으며, 식별 가능한 이미지를 별도로 촬영하지 않기 때문에 개인정보 보호에 도움이 되는 것처럼 보인다. 또, 휴대폰이나 웨어러블 기기에 의존하지 않고 사람의 신체만으로 와이파이 신호에 충분히 뚜렷한 패턴을 생성해 사람의 식별이 가능하다.

하지만, 이 기술의 단점은 이 데이터가 매우 철저하게 보호돼야 한다는 점이다. 만약 악의적인 자가 이 데이터를 손에 넣게 되면, 개인을 불법적으로 추적하는 데 악용될 수 있다. 또한, 정부가 이 시스템을 이용해 자국민을 추적하고, 개인의 사생활을 침해할 가능성도 존재한다.

현재 WhoFi는 개념 증명 단계로 실제 현장에 도입되려면 갈 길은 멀다. 이번에 진행된 테스트도 14명의 개인으로 구성된 테스트 풀로 정확도는 높았으나 대규모로 확장시켰을 때는 달라질 가능성도 있다고 해당 매체는 전했다.