세계 첫 ‘반고체 배터리’ 전기차, 中서 판매허가 받아

세계 첫 반고체 배터리 장착 전기차 출시가 얼마 남지 않았다.

자동차 매체 일렉트렉은 반고체 배터리를 탑재한 최초의 양산형 전기차 ‘MG4’가 이번 주 중국 공업정보화부(MIIT)에서 판매 허가를 받았다고 13일(현지시간) 보도했다.

MG 모터가 오는 9월 세계 첫 반고체 배터리 기반 전기차 출시를 앞두고 중국에서 판매 허가를 받았다. 사진은 MG4의 반고체 배터리 모델, 이 모델은 출력 120kW 단일 모터를 탑재할 예정이다. (출처=중국 공업정보화부 MIIT)

규제 문서에 따르면, MG4의 반고체 배터리 모델은 다른 모델과 마찬가지로 120kW 단일 전면 장착 전기 모터를 탑재할 예정이다.

중국 국영 상하이자동차(SAIC) 산하 브랜드인 MG 모터는 이번 달 초 전기차 MG4에 대한 사전 주문을 시작했다. 가격은 7만3천800위안(약 1천418만원)부터 시작하며 반고체 배터리 모델은 오는 9월에 공개될 것이라고 발표했다.

반고체 배터리 모델은 망간 기반 리튬 이온 배터리를 사용한다. (출처=중국 공업정보화부 MIIT)

회사 측은 신형 MG4가 반고체 배터리를 탑재한 최초의 양산형 전기차가 될 것이라고 밝혔다. 가격 등 사양은 오는 9월 공개될 예정이며, 2025년 말부터 인도될 예정이라고 덧붙였다.

관련기사

반고체 배터리 모델은 기존 MG4 모델에 사용되는 리튬인산철(LFP) 배터리를 망간 기반 리튬 이온 배터리로 교체했다. 반고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리와 구조적으로 유사하나, 고체와 액체 중간 형태의 전해질을 사용해 에너지 밀도는 높이고 충전시간은 줄이며 극한의 온도에서도 성능을 유지할 수 있다.

이 배터리는 고체 리튬이온 전기차 배터리 분야의 세계적인 선두 기업인 ‘쑤저우 칭타오 파워 테크놀로지(Suzhou Qingtao Power Technology)’에서 생산한다.