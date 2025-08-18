현대판 노아의 방주?…쥐 75마리, 우주에 간다 [우주로 간다]

러시아가 쥐와 초파리를 대거 우주로 보내는 임무를 준비 중이라고 우주과학매체 스페이스닷컴이 최근 보도했다.

보도에 따르면, ‘바이온-M 2호’라는 이름의 생물위성은 오는 20일 카자흐스탄 바이코누르 우주기지에서 소유즈 2.1b 로켓에 실려 발사될 예정이다. 이 위성은 낙하산을 이용해 러시아로 다시 귀환하기 전 30일 동안 우주 방사선에 노출될 예정이다.

러시아가 쥐 75마리를 한 달간 우주로 보내는 프로젝트를 준비 중이다. (출처=로스코스모스)

이 위성에는 쥐 75마리와 1천 마리 이상의 초파리, 세포 배양물, 미생물, 식물 씨앗이 실린다. 때문에 이번 임무는 ‘노아의 방주’라는 별명이 붙었다.

여기에는 달의 고위도 지역에서 발견되는 달 표면 물질을 모방한 인공 월면토(lunar stimulant)도 실린다. 이 인공 달 모의 암석과 먼지도 지구로 돌아온 후 우주 방사선과 진공 환경에 어떻게 영향을 받았는지 평가될 예정이다.

사진=로스코스모스

바이온-M 2호는 약 97도의 경사각을 가진 원형 궤도로 발사돼 30일 간 우주에 머무를 예정이다. 극과 극을 잇는 이 궤도는 2013년 4월에 발사된 바이온-M 1호 우주선에서 관측된 것보다 최소 10배 이상 높은 우주 방사선을 발생시킬 것으로 알려졌다. 1호 우주선도 지구 궤도에 30일 동안 머물렀지만, 이번에 발사되는 우주선과 다른 궤도를 비행했다.

러시아과학원 우주연구소(IKI)와 러시아 의학생물학문제연구소(IMBP) 과학자들은 이번 생물위성에서 10개 이상의 실험을 수행할 예정이다.

러시아우주공사(Roscosmos, 로스코스모스)에 따르면, 쥐의 유전자가 인간의 유전자와 매우 유사하며 수명이 짧아 연구자들이 세대에 걸친 변화의 역학을 추적할 수 있고 방사선에 대한 민감도가 높다고 알려져 선택된 것으로 전해졌다.

연구진들은 세 그룹의 쥐를 준비했다. 첫 번째 그룹은 지구와 비슷한 환경에서 살게 되며, 두 번째 그룹은 지상 실험실의 비행 장비를 갖춘 환경에서 대조군으로 생활하게 된다. 세 번째 그룹은 우주 궤도에서 30일을 보내게 된다.

쥐가 담긴 상자 안에 설치된 특수 카메라와 센서가 설치돼 쥐의 상태에 대한 실시간 데이터를 수신할 수 있으며, 각 그룹에는 사료 공급, 조명, 환기 및 배설물 처리 시스템이 갖춰져 있다. 일부 쥐에는 칩도 이식될 예정이다.

세 번째 그룹에 있던 쥐들이 지구로 돌아온 뒤 연구진들은 쥐들이 우주에 어떻게 적응하고 비행 후 다시 적응하는지 연구할 예정이다.

연구진들이 바이온-M 2호 임무를 준비하고 있는 모습 (사진=로스코스모스)

러시아우주공사는 이번 임무를 통해 과학자들이 우주 비행이 생명체에 미치는 영향을 평가하는 데 도움을 줄 것이라고 밝혔다. 이번 우주 비행은 다른 지구 근처 궤도보다 방사선 수준이 약 30% 높은 환경에서 이루어진다.

이런 유형의 데이터는 인류가 장거리 우주 비행을 준비하는 데 중요한 자료로 여겨지며, 달 건설 아이디어에 대한 통찰을 제공할 예정이다.