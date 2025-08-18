한국엡손, 산업용 6축 로봇 'C-C 시리즈' 출시

한국엡손이 18일 6축 로봇 'C-C 시리즈'를 국내 시장에 출시한다고 밝혔다.

엡손 C시리즈 로봇은 고속·고정밀 하이엔드 6축 로봇이다. C-C 시리즈는 유지보수 편의성, 안전성과 효율을 향상시킨 최신 제품이다.

C-C 시리즈는 배터리 없이 작동하는 모터 유닛을 적용했다. 1년 반 단위로 필요했던 배터리 교체에 따른 다운타임과 유지보수 비용을 줄이고 매니퓰레이터 커넥터 수도 줄여 케이블 교체 작업 용이성도 향상됐다.

엡손 산업용 6축 로봇 'C-C 시리즈'. (사진=한국엡손)

업데이트된 제어용 소프트웨어 '엡손 RC+8.0', 고성능 통합 컨트롤러 'RC800-A'와 대응해 사이클 타임을 단축하며 PL=d, 카테고리 3등급의 안전 기능 인증을 획득했다. 추가 옵션으로 SLS, SLP 안전 기능도 추가할 수 있다.

가반 중량은 8/12kg, 암 길이는 900mm(8kg·12kg), 1,400mm(12kg) 두 종류이며 포스센서를 활용해 전자·전기 및 자동차 전장 분야의 조립, 이송, 디버링 등 고난도 자동화 공정에 최적화된 성능을 갖췄다.

모로후시 준 한국엡손 대표는 "C-C 시리즈는 고속·고정밀 성능에 더해 안전성과 유지보수 편의성을 모두 강화해, 제조 현장의 품질과 생산성을 동시에 향상시키는 차세대 솔루션"이라고 설명했다.