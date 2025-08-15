쿠팡, 시디즈·한샘 등 인기 브랜드 할인 행사 연다

쿠팡이 신학기 시즌을 맞아 학생 및 홈오피스 가구부터 리빙 상품까지 한데 모아 할인하는 ‘가구&리빙 신학기 페스티벌 SALE’을 오는 31일까지 진행한다.

이번 행사에는 시디즈, 허먼밀러, 한샘, 리바트, 듀오백 등 국내외 인기 가구 브랜드들이 참여한다. 특히 행사 기간 동안 매주 다른 브랜드를 선정해 추가 할인 혜택을 제공하는 ‘위클리 브랜드 세일’을 진행하는 것이 특징이다. 1주차에는 허먼밀러, 리바트, 제닉스 등이 2주차에는 듀오백, 일룸, 소프시스 등이 3주차에는 시디즈, 한샘, 필웰 등이 대표 브랜드로 참여해 주차별로 새로운 쇼핑 경험을 선사한다.

대표 상품으로는 ▲시디즈 T50 컴퓨터 책상 의자 ▲허먼밀러 뉴 에어론 풀 의자 ▲한샘 홀리라이트 책상 1600 ▲리바트 프렌즈 소호 2000 낮은 책장 ▲듀오백 독서실 스터디의자 ▲라이프란스 접이식 철제 이동식 트롤리 3단 ▲코튼클라우드 하이브리드사 체커보드 투웨이 뱀부얀 호텔 수건 ▲닥터바르미 애플방석 자세보정방석 ▲씨티오 LED 7단 파노라마 학습용 스탠드 등이 있다.

쿠팡은 고객들의 쇼핑 편의를 돕기 위해 다양한 테마관도 마련했다. ▲신학기 BEST 한정특가 ▲1day 특가 ▲50% 이상 파격 할인 등 코너를 통해 인기 상품을 합리적인 가격으로 구매할 수 있다. 또 ▲스터디룸/홈오피스 필수가구 SALE ▲예쁜 스터디룸 꾸미기 추천템 등 테마에 맞는 상품을 제안해 고객들의 선택을 돕는다. 이 외에도 어린이집 등원 준비를 위한 낮잠이불, 사장님을 위한 신학기 상품 등 맞춤형 테마관도 운영한다.

쿠팡 관계자는 "신학기를 맞아 학생들이나 홈오피스를 꾸미는 고객들이 필요한 상품을 합리적인 가격으로 편리하게 준비할 수 있도록 이번 행사를 마련했다"고 말했다.