990원 옥먹돼·1천원 두유 출시…홈플러스, ‘CRAZY 4일 특가’ 진행

홈플러스가 오는 14일부터 20일까지 ‘옥수수 먹고 자란 돼지’, ‘심플러스 두유’ 등 신제품을 앞세운 할인행사를 전개한다고 13일 밝혔다.

오는 14일부터 17일까지 열리는 ‘CRAZY 4일 특가’에서는 미국산 ‘옥수수 먹고 자란 돼지 삼겹살·목심(옥먹돼)’ 신규 출시를 기념해 990원에 선보인다. ‘옥먹돼’는 미국 중서부 콘벨트(Corn Belt) 지역의 옥수수를 주 사료로 키운 돼지고기로 고소하고 쫄깃한 식감, 풍부한 육즙, 균일한 마블링이 특징이다.

‘유명산지 복숭아’는 7대 카드 결제 시 9천990원에 판매하고, ‘14Brix 유명산지 캠벨포도’와 ‘15Brix 유명산지 거봉포도’는 각 1만990원, 1만4천990원에 내놓는다. ‘대란 30구’는 1천원 할인한다.

홈플러스 크레이지 4일 특가. (제공=홈플러스)

건강과 가성비 트렌드를 반영한 ‘심플러스 두유’도 선보인다. 심플러스 커피, 심플러스 차음료에 이은 1천원 균일가 음료 시리즈다.

오는 20일까지는 막바지 바캉스 먹거리를 엄선한 ‘AI물가안정 프로젝트’도 진행한다. 마이홈플러스 멤버특가로 ‘미국산 프라임 척아이롤’과 ‘미국산 초이스 부채살’은 40% 할인하고 ‘한돈 일품포크 앞다리살·뒷다리살·갈비’는 50% 할인가로 제공한다.

또 ▲음성 햇사레 다올찬 수박 4종 ▲대추방울토마토 ▲밀키트 40여종 ▲스낵·비스킷·젤리 60여종 등도 할인한다.

이 외에도 강원도의 신선 먹거리를 파격가로 제공하는 ‘강원물산전’ 행사도 실시하며 오는 27일까지는 ‘충북 괴산 청천농협 햇 청결 건고추’ 사전예약을 진행한다.

김상진 홈플러스 트레이드마케팅총괄은 “막바지 여름을 알차게 보낼 수 있도록 ‘옥먹돼’, ‘심플러스 두유’ 등 고품질 가성비 신상품을 필두로 다채로운 할인행사를 준비했다”고 말했다.