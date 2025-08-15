시민단체들 "전공의‧의대생 특혜는 ‘의사불패’ 시시비비 가려야”

시민단체들이 전공의와 의대생 특혜 논란에 대한 시시비비를 가릴 것을 촉구했다.

보건의료분야 시민단체‧환자단체‧노동조합 18개 단체가 모인 건강돌봄시민행동은 “불법을 덮고 법 위에 군림하려는 태도를 용납할 수 없다”라며 강력 반발했다. 앞서 대한의사협회 대의원회는 의대정원 증원 관련 전직 보건복지부 장·차관의 사과와 처벌, 국정조사를 요구한 바 있다.

이에 대해 건강돌봄시민행동은 “의료대란으로 환자 피해나 의료공백에 대한 사과와 대책보다 정부 책임론에 집중하고 있다는 점에서 분노하지 않을 수 없다”라며 “불법행위 책임을 외면하고 정치적 책임을 전가하려는 시도”라고 지적했다.

사진=김양균 기자

이어 “이러한 태도는 의료 현장을 정상화하기 위한 ‘봉합’이 아니라, 법 위에 군림하고 언제든 환자의 목숨을 흥정의 대상으로 삼겠다는 선언과 다름없다”라며 “정치권과 일부 정부 인사들이 이를 묵인하거나 유화적으로 대응하는 것은 불법행위의 재발을 부추기는 것”이라고 우려했다.

특히 건강돌봄시민행동은 전공의 복귀를 두고 정부가 이른바 ‘특혜 협상’을 했다고 주장한다. 진료 공백의 피해자인 국민과 환자는 배제돼 있다는 것이다.

이들은 “의료 현장을 떠나 진료 공백을 초래한 전공의들의 집단행동은 명백한 위법 행위이자, 의료인으로서의 윤리적 의무를 저버린 중대한 일탈행위”라며 “생명과 안전을 위협받은 국민과 환자야말로 이번 사태의 직접적 피해자”라고 밝혔다.

그러면서 전공의 복귀를 위한 전제 조건으로 ▲집단 행위에 대한 책임과 자성 ▲재발 방지를 위한 구체적 대책 ▲국민과 환자에 대한 진정성 있는 사과 등을 요구했다.

특히 건강돌봄시민행동은 지난달 말 전공의 단체가 특정 환자단체를 방문해 “군복무 문제는 공식 요구가 아니”라고 사과했지만, 며칠 만에 ‘군 입대 전공의의 수련 연속성 보장’, ‘병역 휴직제 도입’, ‘수련 정원(TO) 보장’ 등을 복귀 조건으로 내세웠다고 지적했다. 건강돌봄시민행동은 “사과마저 ‘복귀 협상’의 수단으로 이용한 것이며, 국민적 신뢰를 심각하게 훼손한 행위”라고 맹비난했다.

이들은 “정부는 전공의 수련 협의체 논의를 근거로 입영 연기와 군 복무 후 전공의 자리 보장을 약속했지만, 의료계는 국정조사 요구와 책임자 처벌, 민·형사상 법적 책임 추궁을 주장했다”라고 비판했다.

이어 “노동자 파업은 구속·벌금·징계·손해배상 등 무관용 원칙을 적용하면서, 전공의가 초래한 병원 손실은 건강보험 재정으로 메우고, 협상은 비공개로 진행하는 정부의 행태는 납득할 수 없다”라며 “전공의가 아무런 법적·재정적 책임도 지지 않은 채 복귀할 수 있도록 특혜를 부여했고, 협상 과정은 비공개로 진행돼 ‘의사 불패’의 현실을 다시 확인했다”라고 꼬집었다.

관련기사

의대생에 대해서도 “본과 3·4학년 의대생의 8월 졸업 허용과 국가고시 추가시행이라는 또 다른 특혜가 추진되고 있다”라고 비판했다.

아울러 “정부는 취약한 의료전달체계를 개선할 공공의료와 지역의료에 대한 구체적인 실행방안을 밝히라”라고 촉구했다.