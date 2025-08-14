김승연 한화 회장, 상반기 보수 142억원…기본 급여 '껑충'

지난해 상반기 대비 보수 130% 증가…장남 김동관 부회장, 46억원 수령

디지털경제입력 :2025/08/14 18:42

류은주 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

김승연 한화그룹 회장이 올해 상반기 보수로 총 124억원을 받았다.

18일 한화그룹 계열사 반기보고서에 따르면 김 회장은 상반기 보수로 한화, 한화솔루션, 한화에어로스페이스, 한화시스템에서 25억2천만원을 각각 수령해 총 142억2천만원 보수를 챙겼다. 

이는 지난해 상반기 보수(54억100만원) 대비 약 130% 증가한 수준이다. 계열사들로부터 받는 기본 급여가 지난해에는 18억대였지만 올해 25억원으로 올랐기 때문이다. 

관련기사

김승연 한화그룹 회장(왼쪽), 김동관 부회장 (사진=한화)

김 회장의 장남인 김동관 한화그룹 부회장의 상반기 보수는 46억200만원으로 전년과 비슷한 수준이다. 김 부회장은 한화와 한화에어로스페이스로부터 각각 15억3천만원을, 한화솔루션에서 15억4천200만원을 받았다.

각 사는 "임원 처우규정에 따라 이사보수한도 범위 내에서 직책, 직위, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영해 급여를 산정했다"고 설명했다.

류은주 기자riswell@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
한화그룹 김승연 회장 보수 연봉 상반기 김동관

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

예스24 또 속였나?..."1차 해킹 때 백업망도 랜섬웨어 감염"

삼성·SK, 올 상반기 R&D에 '적극 투자'…AI 시대 준비

"소비쿠폰 사용도 막았다"…홈플러스 폐점 발표에 노조·종사자 "철회하라"

메가존클라우드, AI 챔피언 대회 인프라 사업 수주…정부 AI 인재 육성 사업 주도

ZDNet Power Center