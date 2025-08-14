최태원 회장, 상반기 보수 47.5억원…SK하이닉스만 성과급 지급

SK, SK하이닉스와 동일하게 급여 17.5억원 지급

최태원 SK그룹 회장이 올해 상반기 47억5천만원의 보수를 받았다.

14일 SK그룹 계열사 반기보고서에 따르면 최태원 회장은 올 상반기 SK하이닉스와 SK에서 총 47억5천만원 보수를 수령했다.

최태원 SK그룹 회장 (사진=SK그룹)

SK하이닉스에서 최 회장은 상반기 급여 17억5천만원, 상여 12억5천만원 등 보수 30억원을 받았다. 

SK하이닉스는 "2024년 성과에 대한 성과급으로 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 전문성, 리더십 및 기타 회사 경영성과 기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가해 올해 초에 성과급을 지급했다"고 설명했다.

지주사 SK에서는 급여 17억5천만을 동일하게 받았지만, 상여금은 받지 않았다. 또 다른 주요 계열사인 SK이노베이션, SK텔레콤 등에서는 보수를 받지 않고 있다.

