정의선 회장, 상반기 보수 45억원…기아서도 첫 수령

정의선 현대자동차그룹 회장이 올 상반기 총 45억원의 보수를 받았다.

14일 현대차그룹 계열사 반기보고서에 따르면 정 회장은 현대차로부터 22억5천만원, 기아로부터 13억5천만원, 현대모비스로부터 9억원의 보수를 각각 수령했다.

45억원은 정 회장의 작년 상반기 보수(37억1천800만원)보다 7억8천200만원 많은 금액이다.

관련기사

정의선 현대차그룹 회장

정 회장은 지난해까지 현대차그룹 계열사 가운데 현대모비스와 현대차 2개사에서 급여를 받았지만 올해부터는 기아에서도 보수를 받으며 계열사로부터 받는 총 보수가 늘어났다.

같은 기간 장재훈 현대차그룹 부회장은 13억6천만원의 보수를 수령했다. 호세 무뇨스 현대차 사장은 9억3천500만원, 송호성 기아 사장은 7억6천400만원, 이규석 현대모비스 사장은 5억700만원을 받았다.