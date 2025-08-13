李대통령, 문체부·국정원 3차장 등 차관급 인사 10명 단행

박수형 기자

이재명 대통령이 13일 국가정보원 3차장에 국정원 김창섭 과학기술부서장, 문체부 차관에 김영수 국립중앙박물관 행정운영단장, 전 문체부 종무실장 등을 각각 임명했다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 오후 용산 대통령실 현안 브리핑에서 이 대통령이 10명의 차관급 인사 인선을 단행했다고 밝혔다.

조달청장에는 백승보 조달청 차장, 통계청장에는 안형준 통계청 차장을 승진 발탁했다.

사진_뉴스1

농촌진흥청장에는 이승돈 국립농업과학원장, 산림청장에는 환경교육혁신연구소 소장, 기상청장에는 이미선 전 기상청 수도권기상청장을 각각 내정했다.

또 민주평화통일자문회의 사무처장에 방용승 전 전북겨레하나 공동대표, 소청심사위원회 위원장에 정한중 한국외대 법학전문대학원 교수를 임명했다.

박수형 기자
