블록체인으로 전기차 배터리 이력 관리...가상병원도 만든다

과학기술정보통신부가 국민 생활과 산업 전반에 블록체인 기술을 확산하기 위한 지원사업을 본격 추진한다.

올해 총 124억 원 규모로 추진되는 사업은 상반기 선정된 5개 과제(공공 2개, 민간 3개)에 이어, 8일 착수보고회를 시작으로 하반기 추가 선정된 민간 6개 과제를 포함해 총 11개 과제로 구성됐다.

전기차 배터리·가상병원 서비스 실증

부산시는 ‘블록체인 기반 배터리 여권 플랫폼’을 구축해 전기차 배터리의 생산부터 사용후 처리까지 전 주기 이력 정보를 통합 관리한다. 유럽연합(EU)이 도입 중인 디지털 제품 여권(DPP) 제도에 대응하기 위한 것으로, 전기차 2천500대와 관련 기업을 대상으로 실증에 나선다.

한국보건산업진흥원은 비대면 진료부터 의약품 배송, 실손보험 청구까지 원스톱으로 처리할 수 있는 ‘가상병원 서비스’를 구축한다. 올해 대구시에서 실증을 시작으로 전국 확대를 목표로 하며, 국민의 의료 접근성과 편의성을 크게 높일 것으로 기대된다.

암표 방지, 식품 이력관리도 블록체인으로

민간 부문에서는 암표 거래 방지, 식품 수출 이력관리를 비롯한 총 9개 과제가 추진된다.

안랩블록체인컴퍼니는 공연 예매 플랫폼에 간단히 연동할 수 있는 ‘블록체인 기반 K-컬처 티켓팅 인프라’를 개발, 암표 거래를 근본적으로 차단한다.

블록오디세이는 식품의 생산과 소비 전 과정을 추적 가능한 ‘디지털 유통이력 플랫폼’을 구축해 미국의 식품안전현대화법(FSMA204)에 대응한다.

리드포인트시스템은 운송분야 탄소배출권 거래를 자동화하는 플랫폼을 개발해 행정 효율성과 데이터 신뢰성을 높인다.

수호아이오는 블록체인 기반 디지털 상품권 플랫폼으로 불법 유통, 대리구매 등의 문제를 해소한다.

지크립토는 모바일 신분증과 영지식증명(ZKP) 기술을 활용해 신뢰도 높은 설문, 여론조사 플랫폼을 만든다.

왓콘은 외국인 유학생의 비자 신청 등 행정 절차를 간소화할 수 있는 DID 기반 전자지갑 플랫폼을 구축한다.

나이스평가정보는 신용정보를 연동한 NFT 기반 전자지갑 서비스로 외국인의 금융 접근성을 높인다.

소프트제국은 블록체인과 AI를 융합한 자동 채점 플랫폼을 개발해 자기주도형 학습과 정량 평가를 지원한다.

블로코는 공공기관용 클라우드 기반 디지털지갑 공동 플랫폼을 통해 DID, NFT, 지갑 기능을 쉽게 제공한다.

송상훈 과기정통부 정보통신정책실장은 “국민 체감도가 높은 분야를 중심으로 블록체인 일상화를 앞당기는 계기가 될 것”이라며, “AI와 디지털자산 시대의 핵심 인프라인 블록체인 기술 생태계 확산을 위해 정부도 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.