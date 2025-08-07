박인규 과기혁신본부장 "연구자 중심 IRIS 개선"

박인규 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부장은 7일 연세대학교 백양누리관에서 실사용자 중심의 범부처 통합연구지원시스템(IRIS) 개선 현장 간담회를 개최했다.

IRIS는 정부 R&D과제의 연구행정 지원 및 연구 수행정보 관리를 위해 지난 2022년 개통했다. 한국연구재단, 한국산업기술기획평가원, 보건산업진흥원 등 35개 연구관리 전문기관이 수행해온 과제 24만 2천개를 관리한다. 지난 7월 기준 등록 연구자는 108만명, 등록 평가위원는 5만 7천 명이다.

이날 간담회는 ‘타운홀 미팅’ 형태로 진행됐다.

박인규 과학기술혁신본부장.

박인규 본부장은 “그동안 IRIS는 구축 초기, 시스템을 통합하는 과정에서 발생한 장애를 해결하는데 많은 노력을 기울이다 보니, 정작 이용자 관점에서 편의성을 소홀히 했던 것 같다”며, “연구자 입장에서 최대한 쉽게 이용할 수 있도록 개선하고, AI 등을 활용한 연구행정 지원으로 연구 몰입 환경 구축에 기여할 수 있도록 각별히 신경쓰겠다”고 밝혔다.