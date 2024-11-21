LG전자, 2025년 임원 인사 명단

■ 사장 승진(1명)
김영락(金英珞) 한국영업본부장
■ 부사장 승진(4명)
곽도영(郭導營) 리빙솔루션사업부장
김병열(金炳悅) HS오퍼레이션그룹장
이상용(李相龍) VS연구소장
조휘재(趙彙宰) IP센터장
■ 전무 승진(8명)
권순일(權純一) 안전환경센터장
김성재(金成載) HS해외영업그룹장
김이권(金二權) HS경영관리담당
박내원(朴來源) 하이프라자 대표이사
배정현(裵正鉉) SAC사업부장
이승기(李勝基) 장비기술센터장
임효준(林孝俊) 스마트홈플랫폼Task리더
조정범(趙廷範) DX센터장
■ 상무 승진(29명)
기원도(奇元度) TV기구/LCM개발담당
김성우(金成雨) 창원안전환경담당
김양현(金陽顯) ID개발담당
김영균(金榮均) 금융담당
김영욱(金榮郁) VS공통기구/요소기술개발실장
김유선(金柳先) 폴란드법인장
김정태(金正泰) 부품솔루션영업담당
김정호(金楨澔) 사우디법인장
김종석(金鍾錫) 고객가치혁신한국수도권담당
김지연(金芝姸) 한국영업CX담당
김지헌(金志憲) 온라인IT담당
나경호(羅卿顥) 온라인종합몰담당
노형래(盧炯來) ES HR담당
민병국(閔丙國) 기술전략담당
민웅기(閔雄基) 소자재료연구소장
박윤기(朴允基) ES품질경영담당
배광민(裵光敏) 경영진단담당
서현석(徐賢錫) 리빙UP가전솔루션Task리더
윤필현(尹必鉉) HS응용기술연구소장
이경훈(李炅勳) LM모터개발/PM담당
임영훈(林映勳) 인재육성담당
장석훈(張碩訓) RAC사업부장
전상훈(全相薰) MS인도SW개발담당
정기욱(鄭基旭) 청소기사업담당
조애나(曺愛娜) 유럽HS영업담당
최정원(崔丁元) 말레이시아법인장
최희승(崔熙承) 중남미경영관리담당
한재웅(韓在雄) PC개발실장
홍정균(洪政均) MS구매담당