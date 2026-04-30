에릭슨, 프로스트앤설리번 5G 인프라 평가 6년 연속 1위

에릭슨이 시장조사업체 프로스트앤설리번의 최신 보고서에서 6년 연속 5G 네트워크 인프라에서 시장 평가 1위를 차지했다고 30일 밝혔다.

프로스트레이더 보고서는 무선 액세스 네트워크(RAN), 트랜스포트, 코어 네트워크, 엣지 네트워크에 걸친 에릭슨의 포괄적인 5G 네트워크 인프라 포트폴리오와 세계적으로 검증된 혁신 역량을 높이 평가했다.

아울러 모바일 네트워크 기반의 새로운 혁신을 이끄는 네트워크 API 분야에서의 진전과 AI를 활용한 네트워크 오퍼링 자동화 추진도 주요 강점으로 주목했다.

성장 지수와 혁신 지수 양 부문에서의 지속적인 리더십은 에릭슨의 폭넓은 제품 포트폴리오에 꾸준한 투자와 장기적인 고객 신뢰가 바탕이 된 지표다.

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지속적인 R&D 투자도 높은 평가를 받았다. 에릭슨은 지난해 매출의 약 21%를 R&D에 투입했으며, AI RAN 얼라이언스 창립 멤버로서 에너지 효율성 향상을 위한 지속적인 노력을 기울이고 있다.

퍼 나빈거 에릭슨 네트워크사업 총괄수석부사장은 “프로스트앤설리번으로부터 성장성과 혁신성 모두에서 리더로 재차 인정받은 것은 에릭슨의 지속적인 R&D 투자와 확장 가능한 기술 구축에 대한 집중을 보여준다”고 말했다.