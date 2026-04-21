창립 150주년 에릭슨, 서울 상암 노을공원에 나무 150그루 심어

에릭슨이 창립 150주년을 맞아 지구의 날을 기념하고, 지속가능한 미래를 위한 실천의 일환으로 지난 20일 서울 마포구 노을공원에서 임직원들과 함께 나무 심기 봉사활동을 진행했다.

도심 생태계 복원을 위한 참여형 ESG 프로그램으로, 에릭슨이 추구하는 선한 영향력 방향에 따라 사회에 긍정적인 영향을 확대하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 임직원 약 40명이 참여했으며, 안전 교육 및 오리엔테이션을 마친 후 본격적인 식재 활동이 이뤄졌다. 참가자들은 창립 150주년을 기념하는 의미를 담아 상수리나무, 헛개나무, 느티나무 등 약 150그루를 노을공원 일대에 심었다.

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시벨 톰바즈 에릭슨코리아 대표는 “150년 동안 사람과 사회를 연결해 온 에릭슨은 앞으로도 기술을 넘어 사회와 환경에 긍정적인 변화를 만들어갈 것”이라며 “이번 활동이 임직원들과 함께 지속가능한 미래를 생각하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

에릭슨의 지속가능경영 전략은 탄소 배출 감축, 책임있는 비즈니스 실천, 기술을 통한 사회적 선 실현이라는 세 가지 핵심 축을 중심으로 운영된다. 특히 디지털 접근성 확대와 취약계층 및 지역사회를 지원해 기술 발전이 고객을 넘어 더 넓은 세상에 혜택을 가져다줄 수 있도록 노력하고 있다.