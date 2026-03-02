노키아 에릭슨이 한솥밥?...고객사 지원 생태계에 서로 참여

[바르셀로나(스페인)=박수형 기자] 핀란드의 노키아와 스웨덴의 에릭슨이 힘을 모은다.

네트워크 장비 솔루션 시장에서 경쟁을 벌이는 두 회사의 협력 소식이라 이목을 끈다. 시장에서 부동의 1위 화웨이를 쫓는 2~3위 회사가 맞손을 잡는 부분도 주목할 부분이다.

노키아에 따르면, 에릭슨이 노키아의 서비스 관리 운영 플랫폼인 SMO 마켓플레이스에 합류하고 노키아는 에릭슨의 rApp 생태계에 참여키로 했다.

에릭슨이 참여한 노키아 SMO는 통신사들이 자동화 애플리케이션을 구축하고 배포할 수 있도록 지원하기 위해 설계된 것으로 모바일 앱마켓 개념과 유사하다. 즉 구글 안드로이드가 애플의 앱스토어 진영에 참여한 것으로 비교해볼 수 있다.

노키아가 에릭슨의 rApp 생태계에 참여하는 것도 비슷한 움직임이다.

즉, 양사가 자신의 고객사를 위해 구축한 개방형 생태계에 서로 힘을 보태는 모습이다.

두 회사는 “멀티벤더 SMO 생태계를 지원해 통신사에 더 많은 선택권을 제공하고, 자율 네트워크 전환 가속화를 목표로 했다”고 설명했다.