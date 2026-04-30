하이브로(대표 원세연)는 신작 모바일 게임 '드래곤빌리지3' 사전예약을 시작했다고 30일 밝혔다.

이번 신작은 12년 만에 출시되는 드래곤빌리지 지식재산권(IP)의 정식 넘버링 타이틀이다.

드래곤빌리지3는 원작이 가진 드래곤 수집·육성의 핵심 재미를 그대로 계승했다. 드빌 시리즈의 상징인 7.0 등급 시스템과 보주·젬 성장 시스템, 더블·트리플 어택으로 이어지는 랜덤 전투 방식을 현대적으로 재해석해 담았다. 여기에 마을 운영 등 시뮬레이션 요소를 더해 단순 전투 중심의 모바일 게임과는 차별화된 플레이 경험을 제공한다.

12년 만에 돌아왔다…하이브로 '드래곤빌리지3', 정식 넘버링 신작 사전예약

콘텐츠 구성도 탄탄하다. 회사는 이번 신작에 단계별 던전 탐험인 '지하성채', 서버 전체 유저가 함께 도전하는 '월드보스' 레이드, 시즌제로 운영되는 실시간 PvP '아레나 랭크전', 길드원과 함께하는 '길드전'까지 다양한 콘텐츠를 마련해 넓은 이용자층을 공략할 수 있도록 설계했다.

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하이브로는 "12년이라는 긴 기다림에 보답하기 위해 출시 이후에도 지속적인 업데이트와 기존 드빌 세계관 확장을 통해 드래곤빌리지 시리즈의 새로운 이정표가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

이번 사전예약 참여자 전원에게는 인게임 재화와 희귀 드래곤 등으로 구성된 총 11만원 상당의 보상이 정식 출시 시점에 지급될 예정이다. 사전예약은 공식 사이트와 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어, 원스토어를 통해 현재 진행 중이다.