스마일게이트, 제주서 고양이 테마파크 '돌코리숲' 개장

스마일게이트는 제주도 서귀포시 안덕면 일대에 체험형 테마파크 '돌코리숲'을 개장했다고 30일 밝혔다.

돌코리숲은 전시와 정원산책, 예술 작품 감상, 식음 경험을 담은 라이프 스타일 콘텐츠 파크다. 과거 '소인국 테마파크'가 있던 약 1만 8000평 규모의 유휴 부지를 활용했다. 해당 공간은 고양이가 전 세계를 돌아다니며 꾸민 마을이라는 콘셉트로 조성했다.

핵심 경험은 '고양이의 위로와 머무름'이다. 제주도의 자연과 고양이를 위로와 쉼의 매개로 삼아 현대인에게 정서적 평안을 건넨다.

돌코리숲 전경. 사진=스마일게이트

돌코리숲이라는 이름은 제주 설화인 '돌코냉이(돌고양이)'에 마을 지명 형태인 '-리'를 더해 완성했다. 제주 수호신이라는 전통적인 모티브를 바탕으로 실제 존재하는 마을처럼 느껴지도록 기획했다.

공간은 '걷고, 발견하고, 머무는' 흐름으로 설계했다. 실내전시관 돌코리 마을에서는 다섯 마리 고양이 '돌돌·코코·모모·치치·샤샤'의 흔적을 따라가며 자신이 원래 지니고 있는 행복을 더듬는다.

이어지는 야외정원 돌코리 가든에서는 고양이를 주제로 한 국내∙외 아티스트의 작품을 산책하듯 감상할 수 있다. 허브 향이 스며든 제주 조경과 이국적인 분위기 속에서 후각과 시각을 동시에 달랜다.

야외정원 러시모어산. 사진=스마일게이트

미니어처 기차, 무선조종(RC) 보트, 나무공놀이터 같은 고양이 눈높이에 맞춘 놀이기구도 갖췄다. 수령 30년 거목 아래에는 피크닉존과 작은 도서관이 들어섰다.

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스마일게이트는 소인국을 조용히 접수하는 고양이 친구라는 콘셉트에 따라 외부 조형물과 고양이 캐릭터를 꾸준히 늘려 나갈 계획이다.

이정준 스마일게이트 캣파크뮤지엄 대표는 "게임으로 쌓아 온 창의적 상상력을 이제 현실 공간에서 구현할 차례"라며 "디지털에서의 경험을 오프라인 공간으로 확장해 차별화된 새로운 엔터테인먼트 경험을 선사하겠다"고 전했다.