110인조 오케스트라…'엘든 링' 심포닉 어드벤처, 5월 롯데콘서트홀서 개최

"게임 음악의 클래식 시장 점령 증명"…한주헌 지휘자가 이끄는 웅장한 서사

게임입력 :2026/04/30 14:09

진성우 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

프롬소프트웨어의 대표작 '엘든 링'이 110인조 오케스트라로 펼쳐진다.

이번 공연의 정식 명칭은 '엘든 링 심포닉 어드벤처'로, 다음달 3일 서울 롯데콘서트홀에서 개최된다.

이번 공연은 오스트리아 린츠 주립극장 상임지휘자를 역임한 한주헌 지휘자가 맡는다. 엘든 링의 웅장한 세계관을 담은 오케스트라 음악을 라이브로 선보인다. 110인의 연주자가 한 번에 터트리는 '보스전 테마'는 파티 전원이 버프 켜고 동시에 진입하는 그 순간처럼 전율을 안겨줄 예정이다.

관련기사

'엘든 링 심포닉 어드벤처' 포스터. 사진=OGN

지휘를 맡은 한주헌은 "엘든 링은 단순한 게임 음악을 넘어 진정한 교향악의 경지를 보여주는 작품"이라며 "쓰카사 사이토, 쇼이 미야자와, 유카 키타무라를 비롯한 작곡가들이 만들어낸 음악은 장엄함, 비애, 그리고 영웅적 서사가 완벽하게 조화를 이루고 있다"고 평가했다.

이어 "게임 음악이 클래식 공연장에서 당당히 그 자리를 차지하는 시대에 엘든 링 콘서트가 그 증명이 될 것"이며 "한국 관객과 함께 이 위대한 음악 여정을 나눌 수 있어 영광이다"라고 전했다.

진성우 기자jinterview@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
프롬소프트웨어 OGN 엘든 링 심포닉 어드벤처 오케스트라 한주헌 지휘자 롯데콘서트홀

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성 파운드리, 광통신 모듈 대형 업체 수주…'실리콘 포토닉스' 시동

"FSD 되는 테슬라 빌려타면 되네?"...쏘카 큰그림 엿보니

[AI는 지금] "클로드서 코덱스로 갈아탄다"…앤트로픽, 보안·토큰비 논란에 '흔들'

[현장] 메타, 스마트 글래스 연내 한국 출시…몰래 촬영하면?

ZDNet Power Center