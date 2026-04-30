전국 400여개 어린이날 행사, T맵으로 찾아보세요

티맵모빌리티는 아동권리보장원과 오는 5일 어린이날을 맞아 전국 어린이날 행사 정보를 제공한다고 30일 밝혔다.

티맵에선 전국 지자체, 교육청, 공공기관 등이 주최하는 전국 400여 건 어린이날 행사 정보를 확인할 수 있다.

행사 정보는 내비게이션 검색창 하단의 ‘어린이날’ 버튼과 티맵 홈 하단의 ‘티맵꿀팁’ 등에서 볼 수 있다.

사진=티맵모빌리티

최적 경로 안내는 물론, 행사 장소 시간 세부 프로그램 등 주요 정보도 한 번에 확인할 수 있으며, 현재 위치 기반 인근 행사도 실시간으로 탐색할 수 있다.

장소 추천 서비스 '어디갈까'에 '가정의 달' 특화 섹션도 5월 초부터 선보인다. ‘함께 떠나는 나들이’와 ‘마음 담은 한상’ 등 두가지 테마로 구성했다.

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나들이 탭에선 ‘아이와 함께’, ‘연휴 나들이’, ‘테마파크’ 등 가족 단위 명소를 제안한다. 한상 탭에선 ‘가족 외식 맛집’, ‘브런치, 카페’, ‘간식선물’ 등 테마별 맛집을 탐색할 수 있다.

정다정 티맵모빌리티 로컬콘텐츠 매니저는 "가정의 달을 맞아 온 가족이 함께할 어린이날 행사 정보를 전국 단위로 제공함으로써 이용자 장소 탐색 경험을 한층 넓혔다"며 "앞으로도 이용자 상황에 맞는 맞춤 추천을 고도화해 서비스 가치를 제고하겠다"고 말했다.