'공공부문 최초 콜센터' 우편고객센터 2억콜 돌파

우체국 고객의 상담고 민원 등을 안내해 온 우편고객센터가 2003년 개소 이후 2억 콜을 달성한 것으로 집계됐다.

우정사업본부는 30일 우편고객센터 누적 2억 콜 돌파를 기념한 운영 성과를 공유하고 상담직원을 격려하는 자리를 가졌다.

공공부문 최초의 콜센터인 우편고객센터는 우체국, 우체국소포, 우체국쇼핑 이용자 대상으로 상담서비스를 제공해오고 있다. 국내외 우편 민원 안내, 고객의 소리(VOC) 관리, 국제우편물 행방조사 등 우편서비스 종합민원센터 역할을 수행하며 국민의 문의와 민원을 응대해 왔다.

우편고객센터는 전화상담을 중심으로 국민의 우편서비스 이용을 지원해 왔으며 ▲우편톡(시나리오봇) ▲실시간 채팅상담 ▲AI 챗봇 등 디지털 기반 상담 채널을 지속적으로 확대해 왔다. 지난해 기준 16년 연속 KS 인증, 7년 연속 KSQI 우수콜센터, 3년 연속 KS-CQI 우수기관 선정 등 서비스품질 관련 평가를 통해 우수콜센터로서의 신뢰를 인정받고 있다.

이날 행사는 우편고객센터의 지난 22년여간 운영 성과를 돌아보고 고객 접점에서 상담 업무를 수행해 온 직원들에게 감사의 뜻을 전하기 위해 마련됐다. ‘2억 콜 주인공 찾기’ 이벤트를 진행해 2억 번째 전화를 응대한 상담직원에게 우체국쇼핑 상품권을 전달하고, 2억 번째 통화 고객에게도 별도 연락을 통해 감사의 뜻을 전했다.

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박인환 우정사업본부장은 우편고객센터 대표번호로 직접 전화를 걸어 상담직원에게 축하와 감사의 메시지를 전하며 2억 콜 달성의 의미를 나누기도 했다.

박 본부장은 “우편고객센터는 국민의 문의와 불편에 가장 먼저 응답하는 우편서비스의 중요한 소통 창구”라며 “누적 2억 콜 달성을 계기로 전화상담과 디지털 응대 체계를 더욱 고도화해 국민 누구나 보다 쉽고 편리하게 우편서비스를 이용할 수 있도록 하겠다”고 말했다.