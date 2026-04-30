문체부, ‘한글날’ 지정 100주년 한글 발전 유공 후보자 추천 접수

문화체육관광부(문체부)가 580돌 한글날을 앞두고 한글 발전과 세계화에 기여한 개인·단체를 찾는다.

문체부는 580돌 한글날을 계기로 한글 발전과 세계화에 기여한 개인과 단체를 포상하기 위해 ‘2026년 한글 발전 유공 포상’ 후보자 추천을 접수한다고 30일 밝혔다. 추천 기간은 5월 1일부터 31일까지다.

한글 발전 유공 포상은 한글의 발전과 보급에 헌신한 내·외국인과 단체의 공로를 기리기 위해 1990년부터 매년 한글날을 기념해 수여해 온 정부포상이다. 올해 포상 규모는 훈장, 포장, 대통령 표창, 국무총리 표창 등 총 10점이며, 행정안전부와의 협의를 거쳐 최종 확정된다. 시상식은 10월 9일 ‘580돌 한글날 경축식’에서 열린다.

추천 대상은 국내외에서 한글의 발전과 우수성 선양에 기여한 개인이나 단체다. 한글 및 한국어의 연구·교육·보급을 통해 세계화에 기여한 경우, 한글의 예술화·정보화·산업화에 기여한 경우, 국어학·국문학 분야 연구 발전에 기여한 경우, 한글문화의 보존·활용과 발전에 기여한 경우도 포함된다.

후보자 추천은 개인, 단체, 기관 등 누구나 할 수 있다. 추천서는 전자공문, 전자우편, 등기우편을 통해 문체부 국어정책과로 제출하면 된다. 포상 기준과 제출 서류 양식, 제출 방법, 포상 일정 등 자세한 내용은 문체부 누리집과 대한민국상훈 누리집에서 확인할 수 있다.

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수상자와 수상 단체는 추천서 접수 마감 이후 민간 전문가 심사, 공개검증, 공적심사위원회 등을 거쳐 최종 결정된다.

이정미 문체부 문화정책관은 “올해는 한글날 지정 100주년이 되는 뜻깊은 해로서, 수상자에게 더욱 큰 영예가 되리라 생각한다”라며 “한글의 가치를 빛내고 우리말, 우리글의 발전을 위해 국내외 각지에서 헌신하신 분들이 합당한 포상을 받을 수 있도록 각계각층에 많은 관심을 가지고 추천해 주시길 바란다”라고 밝혔다.