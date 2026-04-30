캐논코리아, 캐릭터 '조구만' 적용 포토프린터 패키지 출시

캐논코리아가 30일 셀피 포토프린터에 IPX(구 라인프렌즈) 캐릭터 IP '조구만(JOGUMAN)'을 적용한 '셀피 조구만 패키지'를 출시했다.

캐논코리아는 "얼떨결에 운명을 피해 아직 지구에 사는 공룡 캐릭터 '조구만'은 위트 있는 그림체와 '우리는 조구만 존재야. 조구맣지만 안 중요하단 건 아냐'라는 메시지로 MZ 세대 사이에서 인기를 얻었다"고 설명했다.

이어 "조구만이 전해주는 메시지가 일상의 작고 소중한 순간을 기록하는 셀피 시리즈의 정체성과 부합한다고 판단해 이번 협업을 기획했다"고 밝혔다.

셀피 CP1500과 조구만 파우치, 포토앨범, 스티커로 구성된 패키지. (사진=캐논코리아)

이번에 출시된 패키지는 셀피 QX20·셀피 CP1500 본품과 전용 파우치, 사진을 간직할 수 있는 포토앨범, 다이어리와 프린터를 꾸밀 수 있는 스티커 등으로 구성됐다. 포토프린터를 제외한 각 구성품에는 조구만 캐릭터를 적용했다.

셀피 QX20은 정사각형 사진부터 카드 사이즈까지 다양한 크기 사진을 들고 다니며 인쇄할 수 있는 미니 포토 프린터다. 모바일 전용 앱 '셀피 포토 레이아웃'으로 다양한 레이아웃을 편집하거나 꾸밀 수 있다.

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셀피 CP1500은 SD카드 리더와 USB-C 단자, 와이파이를 내장해 카메라 SD카드를 직접 꽂거나 PC와 연결해 저장된 파일을 직접 인쇄할 수 있다. 두 제품 모두 염료 승화 인쇄 방식을 적용해 변색이나 퇴색 현상을 최소화했다.

색상은 CP1500이 화이트, 블랙, 핑크 등 3종, QX20이 화이트, 그레이, 레드 등 3종이며 정가는 두 제품 모두 18만 9천원.