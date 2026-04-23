캐논코리아, 5월 중순 영상 세미나 '재미나 시즌3' 개최

캐논코리아가 오는 5월 14일 각 분야 영상 전문가의 실무 인사이트와 영상 작품을 소개하는 세미나 '재미나 시즌3'를 개최한다.

이번 세미나에는 캐논코리아가 진행하는 국내 사진·영상 창작자 지원 프로그램 '캐논 마스터즈' 소속 영상 전문가 네 명이 참여한다.

영화 '어쩔수가없다'에 참여한 김우형 촬영감독, 드라마 '폭싹 속았수다' 등에 참여한 최윤만 촬영감독이 다년간 현장에서 축적한 촬영 경험과 실제 제작 과정을 공유한다.

캐논코리아가 오는 5월 14일 영상 세미나 '재미나 시즌3'를 진행한다. (사진=캐논코리아)

'2025년 경주 APEC 정상회의' 홍보 영상을 제작한 신우석 돌고래유괴단 감독(대표), '흑백요리사' 등 예능 프로그램 제작을 총괄한 홍정표 촬영감독도 참여한다.

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캐논 제품으로 촬영한 신규 영상물 '포토테라피'도 함께 공개된다. 추경엽 동서대학교 방송영상학과 교수의 연출 아래 김민기, 신세휘 배우가 출연한 영상을 극장 대화면과 입체음향으로 감상할 수 있다.

행사는 5월 14일 오후 2시부터 코엑스 메가박스에서 진행된다. 캐논코리아/이벤터스 특설 페이지에서 5월 6일까지 참가자를 모집하며 참석자 대상 추첨을 통해 카메라와 포토프린터 등을 제공 예정이다.