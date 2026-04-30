현대차, 제조 AI·로보틱스 경력직 채용…스마트팩토리 속도

AI·로보틱스 중심 경력직 채용…미래 생산체계 전환 가속

카테크입력 :2026/04/30 09:39

김재성 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

현대자동차가 제조 소프트웨어와 인공지능(AI) 분야 경쟁력 강화를 위해 경력직 인재 확보에 나선다.

현대차는 오는 5월 1일부터 17일까지 제조 소프트웨어 및 AI 분야 경력직 채용을 진행한다고 30일 밝혔다.

모집 분야는 소프트웨어정의공장(SDF), 제조 AI, 제조 로보틱스, 제조 물류지능화 등 총 4개 부문이다. 서류 합격자는 6월 중 발표되며, 이후 1·2차 면접을 거쳐 최종 합격자가 선발된다.

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현대차 제조 소프트웨어 및 AI 분야 경력직 집중 채용 (사진=현대자동차)

현대차는 이번 채용을 통해 로보틱스와 피지컬 AI 등 미래 신사업 역량을 강화하고, 제조 기술 경쟁력을 한층 끌어올린다는 계획이다. 이를 기반으로 산업 패러다임 변화에 대응하고 생산성과 품질 경쟁력을 동시에 확보한다는 전략이다.

회사 관계자는 "제조 소프트웨어와 AI 분야 우수 인재 확보에 총력을 기울여 급변하는 글로벌 시장에 대응하고 미래 산업 모멘텀을 이어가겠다"고 말했다.

김재성 기자sorrykim@zdnet.co.kr
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