"AI 기반 데이터 분석·시각화 결합"...알티베이스, 스크랩과 협력

데이터베이스 관리시스템(DBMS) 전문 기업 알티베이스(ALTIBASE)는 데이터 시각화 플랫폼 기업 스크랩(SCLAB)과 ‘리얼타임 인텔리전스 데이터 플랫폼(Real-Time Intelligence Data Platform)’ 기반 데이터 사업 확대를 위한 전략적 업무협약(MoU)을 체결했다고 29일 밝혔다.

'Real-Time Intelligence Data Platform’은 국내 최초 인메모리 기반 DBMS를 상용화한 알티베이스가 기존 DBMS 기술을 고도화, 단순 저장을 넘어 실시간 분석과 인공지능 기능까지 지원하는 플랫폼이다. 회사는 초고속 데이터 처리와 안정성을 기반으로 금융, 통신, 제조, 공공 등 다양한 산업에서 미션 크리티컬 시스템을 구축했다.

이번 협약은 데이터 저장과 처리에 머무르지 않고, AI 기반 분석과 시각화, 그리고 실제 운영 의사결정까지 이어지는 전 과정을 통합하는 데 목적이 있다. 양사는 각자의 핵심 기술을 결합해 데이터를 실시간으로 분석하고 즉시 활용 가능한 인사이트로 전환하는 통합 플랫폼을 구축하고, 이를 기반으로 국내 및 해외 시장에서 공동 사업을 확대해 나갈 계획이다.

알티베이스의 ‘Real-Time Intelligence Data Platform’은 인메모리 기반 하이브리드 DBMS를 중심으로 대규모 데이터를 실시간으로 처리하고 분석할 수 있는 구조를 제공한다. 특히 다양한 시스템에서 발생하는 데이터를 통합 관리하면서 AI 분석과 연계할 수 있는 기반을 제공, 데이터가 곧바로 인사이트로 연결되는 환경을 구현하는 데 강점을 가진다.

진상원 스크랩 대표(왼쪽)와 남서우 알티베이스 이사가 MOU를 맺고 있다. (사진=알티베이스)

스크랩(SCLAB)은 다양한 데이터 소스를 연결해 직관적인 시각화 환경을 제공하는 플랫폼을 보유하고 있다. 최근에는 AI 챗(Chat) 기반 인터페이스를 도입해 데이터 시각화의 접근성과 편의성을 크게 높였다.

사용자는 자연어로 질문하거나 원하는 분석 형태를 입력하는 것만으로도 데이터를 자동으로 가공하고, 최적의 시각화 대시보드를 생성할 수 있다. 이는 데이터 분석 전문 인력이 부족한 환경에서도 누구나 쉽게 데이터를 이해하고 활용할 수 있게 지원한다는 점에서 주목받고 있다.

양사 협력은 알티베이스의 DBMS 기반 실시간 데이터 처리 및 AI 분석 기술과 스크랩의 AI 챗 기반 시각화 기술을 결합, 데이터를 단순히 저장하는 수준을 넘어 ‘즉시 이해하고 바로 활용 가능한 형태’로 제공하는 데 초점을 맞췄다.

특히 실시간으로 생성하는 다양한 데이터를 AI로 분석하고 이를 직관적으로 시각화, 운영 효율성과 대응 속도를 동시에 높일 수 있는 구조를 구현하는 것이 핵심이다. 국내에서는 공공 및 기업 고객을 중심으로 AI 기반 데이터 활용 수요가 빠르게 증가하고 있는 만큼, 양사는 금융과 통신, 공공기관, 대형 인프라 사업 등을 중심으로 공동 사업 기회를 적극 발굴할 계획이다. 특히 대규모 트랜잭션 처리와 실시간 분석, 그리고 직관적인 시각화를 동시에 요구하는 환경에서 양사의 통합 플랫폼이 경쟁력을 가질 것으로 기대됐다.

이미 양사는 해외 시장에서도 협업을 본격화하고 있다. 현재 인도네시아 공공 분야에서 CCTV 데이터를 통합 관리하는 관제 시스템 구축을 위한 개념검증(PoC)을 진행 중이다. 이 프로젝트는 도시 전역에서 수집하는 영상 및 이벤트 데이터를 기반으로 운영하는 통합 관제 환경을 목표로 하고 있다. 알티베이스는 DBMS 기반 ‘Real-Time Intelligence Data Platform’을 통해 데이터의 실시간 처리 및 AI 분석을 담당하고, 스크랩은 이를 기반으로 한 AI 지원 시각화 대시보드를 구현한다. 이를 통해 운영자는 다양한 데이터를 하나의 화면에서 통합적으로 확인할 수 있을 뿐 아니라 AI 분석 결과를 바탕으로 보다 신속하고 정확한 의사결정을 내릴 수 있다.

알티베이스 남서우 이사는 “데이터를 실시간으로 처리하고 AI 기반으로 분석해 즉시 활용 가능한 인사이트로 전환하는 ‘Real-Time Intelligence Data Platform’으로 진화하고 있다”며 “이번 스크랩과의 협력으로 데이터 처리와 시각화, AI를 결합한 차세대 데이터 활용 모델을 구축하고, 국내를 넘어 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

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스크랩 진상원 대표는 “AI기술이 데이터 활용 방식 자체를 변화시키고 있는 상황에서, 누구나 쉽게 데이터를 이해하고 활용할 수 있는 환경이 중요해지고 있다”며 “SCLAB의 AI 기반 시각화 기술과 알티베이스의 DBMS 기반 Real-Time Intelligence Data Platform을 결합하면 보다 직관적이고 실질적인 데이터 활용 환경을 제공할 수 있을 것"이라고 말했다.

양사는 향후 DBMS를 기반으로 한 Real-Time Intelligence Data Platform을 중심으로 사업 영역을 지속적으로 확장해 나가는 한편 국내 시장 적용 사례를 기반으로 글로벌 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다.