방산 훈풍 탄 한화, 재계 5위로 뛰었다

한화그룹이 방위산업 성장세에 힘입어 공정거래위원회 대기업집단 자산총액 순위에서 5위로 올라섰다. 지난해 7위에서 두 계단 상승한 것으로, 지정학적 갈등 장기화에 따른 글로벌 방산 수요 확대가 재계 순위 변화에도 영향을 미친 것으로 풀이된다.

공정거래위원회는 다음달 1일 자산총액 5조원 이상인 102개 기업집단을 공시대상기업집단으로 지정한다고 29일 밝혔다. 올해 공시대상기업집단은 지난해 92개보다 10개 늘었고, 소속 회사 수는 3301개에서 3538개로 237개 증가했다.

공정위는 이 가운데 자산총액이 12조원 이상인 47개 기업집단을 상호출자제한기업집단으로 함께 지정했다. 상호출자제한기업집단 수는 지난해 46개보다 1개 늘었고, 소속 회사 수는 2093개에서 2088개로 5개 줄었다.

한화 사옥

올해 지정 결과에서 가장 눈에 띄는 변화는 방산 기업집단의 순위 상승이다. 공정위는 러시아·우크라이나 전쟁 등 지정학적 갈등이 심화하면서 방위산업 수요가 증가했고, 주요 방산 기업을 보유한 기업집단들의 자산총액 순위가 상승했다고 설명했다.

이에 따라 한화는 지난해 7위에서 올해 5위로 올라섰다. 한국항공우주산업(KAI)도 62위에서 53위로, LIG는 69위에서 63위로 각각 순위가 상승했다. 한화는 한화에어로스페이스, 한화시스템, 한화오션 등 방산·조선·우주항공 계열사를 중심으로 사업을 확대해 왔다.

신규 지정된 공시대상기업집단은 11개다. 라인, 한국교직원공제회, 웅진, 쉴더스, 대명화학, 토스, 한국콜마, 희성, 오리온, QCP그룹, 일진글로벌이 새로 이름을 올렸다. 반면 영원은 자산총액이 5조원 미만으로 내려가면서 지정에서 제외됐다.

K-뷰티와 K-푸드 관련 기업의 약진도 두드러졌다. 한국콜마는 화장품과 제약·바이오 등 주력 사업 매출 증가에 힘입어 신규 지정됐고, 오리온은 제과류 해외 매출 증가로 공시대상기업집단에 포함됐다.

주식시장 활황 영향도 반영됐다. 증권업을 주력으로 하는 다우키움은 49위에서 47위로 올라 상호출자제한기업집단으로 상향 지정됐다. 토스도 공시대상기업집단에 새로 지정됐다. DB는 40위에서 37위로, 대신은 76위에서 69위로 각각 순위가 올랐다.

인수합병에 따른 순위 변화도 나타났다. 웅진은 상조회사 프리드라이프 인수 영향으로 신규 지정됐고, 교보생명보험은 에스비아이저축은행 인수로 47위에서 42위로 올라 상호출자제한기업집단에 포함됐다. 애경산업을 인수한 태광은 59위에서 48위로, 티웨이항공을 인수한 소노인터내셔널은 64위에서 52위로 각각 상승했다.

동일인 지정과 관련해서는 중흥건설과 쿠팡의 동일인이 변경됐다. 중흥건설은 기존 동일인이던 고 정창선 회장이 지난 2월 사망함에 따라 장남 정원주 부회장으로 동일인이 변경됐다.

쿠팡은 기존 법인 동일인 체제에서 김범석 의장으로 동일인이 변경됐다. 공정위는 현장점검 등을 통해 김 의장의 친족이 국내 계열회사 경영에 관여하는 등 법인 동일인 예외 요건을 충족하지 못한다고 판단했다. 반면 두나무는 올해도 법인 동일인 예외 요건을 충족한 것으로 확인돼 두나무 주식회사가 동일인으로 유지됐다.

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공시대상기업집단으로 지정된 회사들은 대규모 내부거래 공시, 기업집단 현황 공시, 특수관계인에 대한 부당한 이익 제공 금지 등 규제를 적용받는다. 상호출자제한기업집단에는 여기에 더해 상호출자 금지, 순환출자 금지, 채무보증 제한, 금융·보험사 의결권 제한 등이 적용된다.

공정위는 이번 지정 결과를 바탕으로 주식 소유 현황, 채무보증 현황, 금융·보험사 의결권 행사 현황, 내부거래 현황, 지배구조 현황 등을 순차적으로 공개할 계획이다.