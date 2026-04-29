중기부, 모태펀드 1.8조원 투입…AI·딥테크 '유니콘' 키운다

중소벤처기업부(중기부)가 올해 벤처투자 시장의 성장세를 가속화하기 위해 본격적인 드라이브를 건다. 모태펀드가 1조8000억 원 규모의 벤처펀드 선정을 완료하며, 차세대 유니콘 육성과 지역 투자 활성화라는 두 마리 토끼 잡기에 나섰다.

중소벤처기업부(장관 한성숙)는 29일 ‘2026년 모태펀드 1차 정시 출자’ 사업을 통해 60개 펀드, 총 1조7548억 원 규모의 벤처펀드 선정을 마쳤다고 밝혔다. 이번 선정된 펀드는 3개월 내 결성을 전제로 하며, 대부분 7월 내 결성이 마무리될 예정이다.

이번 출자의 핵심은 ‘AI·딥테크’다. 정부는 글로벌 수준의 유니콘 기업을 육성하기 위해 ‘차세대 유니콘 육성 프로젝트’를 가동, 스타트업 및 스케일업 분야에 8244억 원을 배정했다.

중소벤처기업부 현판.

전문인력이 창업한 유망 스타트업에 중점 투자하는 스타트업 분야는 12개 펀드, 3744억 원 규모로 선정됐다. AI·딥테크 분야 기업에 평균 100억 원 이상 스케일업 투자를지원하는 스케일업 펀드는 3개 펀드, 4500억 원 규모로 선정됐다. 추후 결성할 유니콘 펀드, 해외진출 펀드와 함께 유니콘을 넘어 K-빅테크로의 성장을 촉진할 것으로 기대된다.

최근 초기투자 위축세를 고려해 출자를 확대한 창업초기 분야는 차세대 유니콘 프로젝트 다음으로 가장 큰 3562억 원 규모로 선정됐다. 그중 신생·소형 벤처투자회사 및 창업기획자 대상 전용 ‘루키리그’를 10개 펀드, 1684억 원 규모로, ‘창업초기 소형’ 분야를 548억 원 규모로 선정해 국내 벤처투자 산업이 다양성·역동성을 유지하면서 성장하는 기반을 확충한다.

실패 경험이 자산인 재창업자의 재도전을 뒷받침하기 위한 ‘재도전 펀드’는 8개 펀드, 2108억원 규모로 선정했다.

최근 벤처투자 규모 확대에 따라 회수시장 활성화를 위한 펀드도 확대한다. 우선, 피투자기업의 기존 구주 또는 벤처펀드의 출자자(LP) 지분을 인수하는 세컨더리 펀드를 3개 1400억 원 규모로 선정했다. 중소기업의 기업승계를 지원하는 M&A펀드도 작년에 이어 1000억 원 규모로 선정해 벤처투자 시장의 ‘투자→회수→재투자’ 선순환 구조를 뒷받침할 예정이다. ‘청년창업 펀드’ 700억 원, ‘여성기업 펀드’ 167억 원, ‘임팩트 펀드’ 367억 원도 선정해 정책적 육성이 필요한 영역에 마중물을 지속 공급한다.

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한편 이번 출자사업부터는 벤처캐피탈(VC)의 지역 투자 책무가 한층 강화됐다. 중기부는 일반 모태 자펀드에 비수도권 투자 20% 의무를 부여했다. 실제로 이번에 선정된 펀드 중 80% 이상이 비수도권 추가 투자의무를 적용받았으며, 지방 소재 운용사 비중 또한 전년 대비 8.8%에서 13.3%로 크게 늘었다. 정부는 초기 창업기업 및 지방 투자에 적극적인 운용사에게는 우대 선정 및 추가 성과보수 지급률 확대 등 실질적인 인센티브를 제공한다.

한성숙 중기부 장관은 “지난해 국내 벤처투자는 13조6000억 원으로 역대 두 번째 규모를 기록하며 시장의 활기가 이어지고 있다”며 “이번에 선정된 1조8000억 원 규모의 벤처펀드가 신속히 결성돼 벤처·스타트업에 성장자금이 적시에 공급될 수 있도록 정책적 노력을 다하겠다”고 밝혔다.