"전력 먹는 하마 됐다"…AI 데이터센터, 美 신규 전력 절반 차지

미국 데이터센터는 현재 미국 신규 전력 수요의 절반을 차지하고 있으며, 2028년에는 전체 전력의 12%까지 늘어날 것으로 전망된다.

국제에너지기구(IEA)는 2026년 전 세계 데이터센터 전력 소비량이 1,000테라와트시(TWh)에 달할 것으로 예측했다. 이는 일본의 연간 총 전력 소비량과 맞먹는 수치다. 특히 AI에 특화된 데이터센터의 전력 사용은 2030년까지 세 배로 증가할 전망이다.

빅테크 기업들의 자본 지출(CapEx)도 폭발적으로 늘고 있다. 주요 기술 기업 5곳의 CapEx 합계는 2025년 이미 4,000억 달러를 넘어섰고, 2026년에는 여기서 75% 더 증가할 것으로 분석된다. CNN은 4월 23일 보도에서 전력망 업그레이드 속도가 데이터센터 수요 증가를 따라가지 못하고 있다는 ‘해결되지 않는 문제’를 집중 조명했다.

지역사회 반발도 거세다. 지난해에만 총 640억 달러 규모에 해당하는 최소 16개 데이터센터 프로젝트가 지역 주민 반대로 차단되거나 지연됐다. 메인주 의회는 신규 데이터센터에 대한 전주 유예(statewide moratorium) 법안을 통과시켰으며, 다른 주들도 유사 입법을 검토 중이다.

대안으로는 소형모듈원자로(SMR)가 부상하고 있다. 데이터센터 운영사와 SMR 개발사 간의 조건부 계약 규모가 2024년 말 25기가와트(GW)에서 현재 45GW로 급증했다. 국내에서도 AI 인프라 투자가 늘면서 전력 수요 급증 대비책 마련이 시급한 과제로 떠오르고 있다.

관련기사

자세한 내용은 Fortune/IEA에서 확인할 수 있다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)