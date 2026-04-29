멜라니아 풍자에...트럼프 정부, 방송사 ABC 면허취소 카드 만지작

도널드 트럼프 미국 대통령이 디즈니 산하 ABC에 지미 키멜 해고를 압박한지 하루 만에, 미국 연방통신위원회(FCC)가 디즈니에 ABC 계열 방송국의 방송 면허 갱신 신청서를 조기에 제출하도록 지시했다.

28일(현지시간) 버라이어티 등에 따르면, 이날 FCC는 디즈니 소유 ABC 계열 방송국 8곳에 대해 다양성, 형평성, 포용성(DEI) 관련 조사 결과에 따라 오는 5월28일까지 방송 면허 갱신 신청을 조기에 제출하도록 명령했다.

ABC 계열 방송국 8곳은 WABC-TV 뉴욕, KABC-TV 로스앤젤레스, WLS-TV 시카고, WPVI-TV 필라델피아, KTRK-TV 휴스턴, KGO-TV 샌프란시스코, WTVD-TV 롤리-더럼, KFSN-TV 프레즈노 등이다. 이들 방송국의 면허 갱신 기한은 본래 2028년에서 2031년 사이였다.

버라이어티는 "FCC가 방송 면허에 대한 조기 검토를 요구하는 것은 이례적인 일"이라며 조치가 지미 키멜의 '멜라니아 트럼프 과부' 발언과 연관됐다는 의혹을 제기했다. CBS도 "FCC 조치가 도널드 트럼프 대통령과 멜라니아 트럼프 여사가 ABC 방송에 키멜을 해고하라고 촉구한 데 따른 것"이라고 분석했다.

앞서 지미 키멜은 지난 23일 '지미 키멜 라이브' 쇼 백악관 만찬 풍자 코너에서 멜라니아 트럼프를 '임신한 과부처럼 빛나고 있다'는 발언을 했으다. 이에 트럼프 대통령과 멜라니아는 지난 27일 각각 SNS를 통해 디즈니와 ABC에 키멜의 해고를 요구했다.

25일(현지시간) 총격 위협을 받은 도널드 트럼프 미국 대통령 (사진=뉴스1, 로이터)

브렌던 카 FCC 위원장은 여러 차례에 걸쳐 자신이 부적절하다고 판단하는 프로그램을 방송하는 방송사의 면허를 취소할 수 있다고 경고해 왔다. 비평가들은 캐러 위원장이 방송사 면허를 취소하겠다고 위협한 것을 수정헌법 제1조 위반과 마찬가지라며 비판했다.

미 수정헌법 1조는 정부가 종교 언론 출판 집회의 자유와 청원권을 침해하지 못하도록 규정한다.

민주당 추천 인사인 애나 고메즈 FCC 위원은 ABC 방송국 면허 재검토 가능성에 대한 보고서에 대해 "이것은 전례 없는 불법 행위이며, 아무런 성과도 없을 것이다. 정치적 쇼는 통하지 않을 것이다. 기업들은 정면으로 맞서 싸워야 한다. 수정헌법 제1조는 그들의 편이다"고 말했다.

FCC는 디즈니 대상 다양성, 공정성 및 포용성(DEI) 관련 조사는 지난해 3월부터 진행해왔고, 신청서 조기 제출 명령 조치는 '불법 차별 금지' 규정 위반 가능성 조사의 일환이라는 입장이다.

FCC는 면허 갱신 신청이 조사 진행에 필수적이라고 판단될 경우, 방송사 면허를 조기 갱신하도록 요구할 권한이 있다.

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FCC는 명령서에서 "FCC는 월트 디즈니 컴퍼니와 자회사 ABC, 그리고 그 계열사들이 방송 면허를 소지한 사업자로써 의무를 준수했는지 조사해 왔다"며 "이번 조사와 관련해 ABC가 FCC의 질의서 두 건에 답변했다고 밝혔지만, FCC는 현재 추가 조치가 필요하다고 판단했다"고 밝혔다.

디즈니 대변인은 "ABC와 그 산하 방송국들은 FCC 규정을 완벽하게 준수하며 지역 사회에 신뢰할 수 있는 뉴스, 긴급 정보, 공익 프로그램을 제공해 온 오랜 역사를 가지고 있다"며 "우리는 이런 기록이 통신법과 수정헌법 제1조에 따라 방송 면허 소지자로서의 자격을 유지할 수 있음을 입증한다고 확신한다. 적절한 법적 절차를 통해 이를 증명할 준비가 됐다"고 강조했다.