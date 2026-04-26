트럼프 "총격 용의자는 ‘아픈 사람’, 이란 전쟁과 무관”

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 백악관 출입기자단 만찬에서 발생한 총격 사건을 두고 “용의자는 캘리포니아주 출신의 ‘아픈(sick) 사람’으로 법 집행관들에게 완전히 제압됐다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 총격 사건이 발생한 뒤 2시간이 지나 백악관 브리핑실에서 기자회견을 열어 “한 남성이 여러 개의 무기를 소지하고 보안 검색대로 졸진했다”며 “용의자가 전력으로 질주했지만 만찬장 문에 접근하기도 전에 잡혔다”고 말했다.

공격 목표가 트럼프 자신이었냐는 질문에 “내일이나 모레 말할 수 있을 것”이라면서 “단독 범행으로 보인다”고 답했다.

트럼프 대통령은 트루스소셜에 용의자가 체포된 모습을 전했다.

또 총격이 이란 전쟁과 관련이 있냐는 질문에는 “그렇게 생각하지 않는다”면서도 “세계 최고 인력이 조사 중인 만큼 곧 알게 될 것”이라고 했다.

외신에 따르면 총격 용의자는 캘리포니아 공과대학 졸업생으로 만찬장 보안 검색을 통과하기 직전 경호원에 총격을 가했고, 방탄조끼를 착용한 요원은 무사한 것으로 전해졌다. 용의자는 현장에서 체포됐다.

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사건이 발생한 뒤 트럼프 대통령은 자신의 SNS 트루스소셜에 곧 기자회견을 열고, 최소된 만찬 행사는 30일 내에 일정을 조율해 다시 열겠다는 뜻을 밝혔다.

한편, 사건 직후 트럼프 대통령이 SNS에 글을 게시하고 직접 브리핑에 나서면서 자신이 안전하고 무사하다는 것을 확인시키려는 의도로 풀이되고 있다.