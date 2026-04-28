트럼프, 멜라니아 '과부'로 묘사한 지미 키멜 해고 압박

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 방송사 ABC와 모회사 월트디즈니에 멜라니아 트럼프 영부인을 '과부'로 묘사한 지미 키멜을 해고하라고 요구했다.

27일(현지시간) 트럼프 대통령은 지미 키멜이 멜라니아 트럼프를 '임신한 과부처럼 빛나고 있다(Mrs. Trump, you have a glow like an expectant widow)'고 말한 것과 관련, 트루스소셜에 글을 올려 "디즈니와 ABC는 키멜을 즉시 해고해야 한다"고 주장했다.

멜라니아도 X를 통해 "키멜 같은 사람이 매일 저녁 우리 안방에 들어와 증오를 퍼뜨릴 기회를 가져서는 안된다"며 "ABC는 이제 단호한 입장을 취해야한다"고 말했다. ABC는 트럼프 내외의 논평 요청에 응답하지 않았다.

트럼프와 멜라니아가 문제를 삼는 키멜의 발언은 지난 23일 자신의 토크쇼 '지미 키멜 라이브' 백악관 만찬 풍자 코너에서 나왔다.

키멜은 이에 대해 "대통령이 거의 80세이고 멜라니아는 나보다 젊다는 사실에 대한 가벼운 농담이었을 뿐 어떤 의미로든 암살을 선동한 것이 아니다"며 "토요일 그 자리에 계셨던 당신과 대통령, 그리고 모든 분들이 그런 일을 겪으신 것에 대해 진심으로 유감이다"고 말했다.

백악관 출입기자단 만찬에서 발생한 총격 사건과는 무관하다는 뜻이다. 실제 방송도 사건 이틀 전이다.

도널드 트럼프 미국 대통령 (사진=백악관)

정부 압박에 멈췄던 '지미 키멜 라이브'...언론 탄압 논란 반복

트럼프 정부와 키멜의 대립은 처음이 아니다.

과거 키멜이 MAGA 지지자 관련 농담을 던지자 미 정부 압력으로 한 차례 '지미 키멜 라이브' 방영이 중단된 바 있다.

지난해 9월15일 키멜이 방송에서 "MAGA 지지자들이 찰리 커크를 살인자를 자신과는 다른 사람으로 묘사하려고 애쓰고 있다"고 말하자 이튿날 브렌던 카 미국 연방통신위원회(FCC) 위원장은 키멜 발언이 "미국 대중을 직접적으로 오도하는 것처럼 보인다"고 비판했다.

관련기사

FCC 발언 이후, ABC 계열 방송국 지분 약 4분의 1을 소유한 넥스타 미디어 그룹과 싱클레어 브로드캐스트 그룹은 '지미 키멜 라이브' 방송을 중단했고, 싱클레어는 브렌던 카 위원장에게 감사를 표하는 성명을 발표했다. 키멜과 디즈니 간 일련의 논의 끝에 약 일주일 만에 쇼는 재개됐다.

이를 두고 버락 오바마 전 미국 대통령은 SNS에 현 행정부가 "자신들이 마음에 들지 않는 기자와 논평가를 해고하거나 침묵시키지 않으면 언론사에 대해 규제 조치를 취하겠다고 일상적으로 위협하는 것은 새롭고 위험한 수준에 이르렀다"고 지적했다.