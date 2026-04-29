닌텐도·일루미네이션, 2028년 4월 신작 애니메이션 예고 정황 포착

유니버설 스페인 일정표에 닌텐도·일루미네이션 이벤트 영화’ 표기

게임입력 :2026/04/29 09:55    수정: 2026/04/29 10:13

김한준 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

닌텐도와 일루미네이션이 2028년 4월 개봉을 목표로 한 새 애니메이션 영화를 준비 중인 정황이 포착됐다고 미국 IT 매체 Wccf테크가 28일(현지시간) 보도했다.

이번 소식은 유니버설 스페인 공개 일정표가 최근 갱신되면서 2028년 4월 12일 개봉작으로 제목 미정 일루미네이션/닌텐도 이벤트 필름이 올라온 것이 확인되며 전해졌다.

다만 이 작품이 ‘슈퍼 마리오 갤럭시 무비’의 후속작인지, 또는 ‘동키콩’이나 다른 닌텐도 지식재산(IP)을 활용한 스핀오프인지는 공식 발표되지 않았다.

닌텐도 로고. 사진=닌텐도 공식 홈페이지

한편 닌텐도의 또 다른 영상화 프로젝트인 실사 영화 ‘젤다의 전설’은 오는 2027년 5월 7일 개봉 예정으로 알려져 있다.

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김한준 기자khj1981@zdnet.co.kr
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