닌텐도 스토어에 '하이테일' 사칭 게임 등장…원작 개발사 하이픽셀, 법적 대응 예고

영국 게임사 하이픽셀 스튜디오의 화제작 '하이테일'을 사칭한 게임이 등장했다고 알려진 가운데, 법의 판단을 받을 수 있을지 귀추가 주목되고 있다.

일본 매체 오토마톤은 14일(현지시간) 사이먼 하이픽셀 스튜디오 설립자가 X(구 트위터)를 통해 자체 개발한 '하이테일'의 사칭 게임이 출시됐다며 법적 조치를 예고했다고 보도했다.

보도에 따르면 지난 10일 북미 닌텐도 스토어에 '하이테일: 샌드박스 RPG'가 등록됐다. 이 게임은 국적이 불분명한 로비 나이넨(RoVi Ninen)이라는 개발사가 제작한 것으로 확인됐다.

로비 나이넨은 게임명은 물론, 스토어에 등록된 메인 이미지까지 원작을 따라했다고 하이픽셀 측은 주장하고 있다. 여기에 원작 표준 에디션(19.99달러)보다 저렴한 7.99달러(할인가 4.99)로 판매하는 등 원작 개발사와 이용자를 기만하려는 의도가 있어 보인다고 외신은 전하기도 했다.

왼쪽이 원작 '하이테일', 오른쪽은 사칭 게임 '하이테일: 샌드박스 RPG'.

특히 로비 나이넨은 과거에도 유사한 수법을 반복한 게임사라고 외신은 전했다.

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이 회사는 지난 1월 '메이지 아레나'를 모방한 '메이지 배틀 아레나'를, 3월에는 '클로버핏'을 복제했다고 알려진 '코인핏'을 출시한 바 있다.

외신은 게임 이용자가 닌텐도 스토어에 문제가 있는 개발사가 제작한 게임이 유통되는 것 자체에 의구심을 가지는 분위기라고 밝혔다.