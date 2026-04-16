코스피 6200대…1.81% 상승

코스닥도 1.22%대 올라

금융입력 :2026/04/16 10:53    수정: 2026/04/16 10:59

손희연 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

코스피 지수가 6200선을 찍었다.

16일 오전 10시 50분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 1.81% 올라 6206.45에서 거래 중이다.

코스피 지수는 전 거래일 6100선을 터치했으나 6100선에서 안착하진 못하고 6091.39로 마감했다.

(사진=이미지투데이)

이날 코스피 지수는 미국이 이란이 적극적으로 평화 협정을 원한다는 소식이 전해지면서 안도랠리가 이어지고 있다.

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코스피 시장을 이끌고 있는 반도체주인 삼성전자는 2.37%대 오른 21만5000원, SK하이닉스는 1.67% 상승한 115만5000원선에서 거래 중이다.

코스닥 지수도 전 거래일 대비 1.22% 오른 1166.40으로 거래 중이다.

손희연 기자kunst@zdnet.co.kr
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