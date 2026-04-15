펄어비스은 검은사막에 '피의 제단' 리뉴얼 업데이트를 진행했다고 15일 밝혔다.

피의 제단은 3명이 파티를 이뤄 성물을 수호하는 디펜스 콘텐츠다. 모험가에게 도전의 재미를 강화하기 위해 총 21단계 콘텐츠로 리뉴얼했다. 모험가의 공격력에 따라 추가 개방할 예정이며, 최대 공격력 제한을 해제해 몬스터를 보다 빠르게 처치할 수 있다.

모험가는 피의 제단 공략에 성공하면 ▲영롱한 포식의 기원 ▲발크스의 조언 등을 보상으로 받는다. 주간 보상으로 ▲금괴 ▲카프라스의 돌 ▲블랙스톤 등을 획득할 수 있다.

펄어비스 검은사막, '피의 제단' 리뉴얼 업데이트

교역 콘텐츠 개선 업데이트도 함께 진행했다. 모험가는 새로 추가한 6, 7단계 교역을 통해 더 큰 수익을 얻을 수 있다. 까마귀 주화 물물교환 지역을 추가하고 돌발 물물교환 혜택도 강화했다.

1기 운영을 마친 검은사막 올비아 아카데미는 2기 신입생 모집을 시작한다. 올비아 아카데미는 초보 모험가가 다양한 콘텐츠를 배우고 보상을 얻는 성장 지원 콘텐츠다. 아카데미 2기는 오늘부터 7월15일까지 운영한다.

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검은사막 모험가 행사 '하이델 연회'는 7월26일 미국 캘리포니아에서 열린다. 전 세계에 생중계할 예정이다.

올해 검은사막은 북미, 유럽 서비스 10주년을 맞았다. 이를 기념해 지난달 1일 스페인에서 유럽 모험가를 위한 VOA(Voice Of Adventurers) 행사를 성공적으로 진행했다.