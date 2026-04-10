펄어비스 '붉은사막', 개발자 노트 공개…보스 재대결 등 도입

펄어비스는 신작 '붉은사막' 향후 업데이트 계획을 담은 '개발자 노트'를 공개했다고 10일 밝혔다.

신규 콘텐츠 추가와 글로벌 이용자 피드백을 반영한 편의성 개선안이 포함된 이번 업데이트는 오는 4월부터 6월까지 순차적으로 적용될 예정이다.

전투 부문에서는 파이웰 대륙의 보스에게 다시 도전할 수 있는 '보스 재대결(가칭)'과 거점 해방 전투를 다시 진행하는 '재봉쇄(가칭)' 기능이 도입된다. 이와 함께 난이도 설정 기능이 신설되며, 기존에 클리프만 사용하던 '지정타'와 '섭리의 힘' 기술이 캐릭터 '데미안'과 '웅카'의 개별 스타일에 맞춰 확장된다.

펄어비스 붉은사막, ‘개발자 노트’ 통해 업데이트 예고.

캐릭터가 착용할 수 있는 새로운 의상을 추가해 외형 커스터마이징의 폭을 넓힌다. 기존에 판매하거나 기부만 가능했던 일부 의상들도 직접 착용할 수 있도록 개선해 활용도를 높일 예정이다.

또한 새로운 반려동물과 탑승물을 추가해 오픈월드 탐험의 즐거움을 높인다. 마갑 뿐만 아니라 다른 탑승물의 전용 갑옷을 추가해 이용자의 취향에 따라 다채롭게 꾸밀 수 있다.

파이웰 대륙의 원거리 그래픽 품질을 향상시키는 한편, 키보드·마우스 및 게임패드 설정 범위 확장, 용도별 전용 보관함 분리, 무기 숨기기 등의 편의성 개선도 함께 진행된다.

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회사는 게임 내 공식 오리지널 사운드트랙(OST) 발매를 확정하고, 스팀 내 무료 DLC 및 글로벌 음악 플랫폼을 통해 이를 제공할 계획이다.

펄어비스는 개발자 노트를 통해 “여러분의 목소리에 귀를 기울이며, 더 나은 플레이 경험을 위해 나아갈 방향을 고민하고 하나씩 개선해 나가는 과정은 뜻깊고 소중한 경험이었다”며 “소중한 의견을 바탕으로 더욱 깊이 있는 도전과 재미를 느낄 수 있도록 다양한 엔드 콘텐츠와 신규 기능들을 정성껏 준비하고 있다”고 전했다.